Các đại biểu dự tổng duyệt

Chương trình khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026 gồm phần lễ và phần hội.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng với những dấu mốc tiêu biểu của Khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định Vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế; đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa hôm nay.

Chương trình được dàn dựng công phu về nội dung, âm nhạc, biên đạo và sân khấu, với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên.

Điểm nhấn của chương trình là sự hòa quyện giữa nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng, trò Ngô và trò Thủy... Qua đó, các giá trị truyền thống được đưa vào không gian nghệ thuật đương đại, góp phần làm nổi bật sắc thái văn hóa quê hương Thanh Hóa.

Chương trình sân khấu nghệ thuật sẽ diễn ra tại lễ hội.

Sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức đã họp rút kinh nghiệm với các đơn vị liên quan và ê kíp thực hiện chương trình, thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện.

Trong đó, phần nghi lễ cần lưu ý việc đọc chúc văn; rà soát trang phục biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên; tăng tính kết nối giữa nội dung, lời thoại và diễn xuất. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện maket sân khấu, công tác trang trí, khánh tiết, âm thanh và kịch bản chương trình.

Các đại biểu tham gia buổi họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị và ê kíp thực hiện; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật, nhất là chúc văn, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, trang phục, diễn xuất và thời lượng các phân đoạn.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 1 đến 3/10. Lễ khai mạc tổ chức vào 7h ngày 2/10/2026, tức ngày 22/8 năm Bính Ngọ, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.