Tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ca hát, múa dân gian, hòa tấu nhạc cụ truyền thống và những màn tái hiện sinh động đời sống văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng Cao nguyên đá. Ban Tổ chức và các đại biểu tập trung rà soát nội dung, kết cấu chương trình, sự phối hợp giữa các tiết mục, đồng thời kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng và các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm chương trình diễn ra đúng kịch bản, an toàn và hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Đánh giá chương trình tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu ghi nhận, đánh giá cao nội dung nghệ thuật cũng như công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia. Đồng thời, đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện, tổng đạo diễn cùng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và luyện tập kỹ lưỡng, hoàn thiện các tiết mục, nâng cao chất lượng tổng thể chương trình, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, ấn tượng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách và Nhân dân.

Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu tại buổi tổng duyệt.

Buổi tổng duyệt là bước chuẩn bị quan trọng trước giờ khai mạc, góp phần hoàn thiện chương trình nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp mùa hoa Tam giác mạch và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Cao nguyên đá. Thông qua lễ hội, hình ảnh Tuyên Quang giàu bản sắc, thân thiện, giàu tiềm năng du lịch tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Nhiều tiết mục mang đậm nét văn hoá đồng bào các dân tộc vùng Cao nguyên đá.

Lễ khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 25-10 tại xã Đồng Văn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng TTV, Báo Tuyên Quang Online, các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.