Tổng duyệt chương trình khai mạc hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu theo dõi toàn bộ kịch bản, chương trình nghệ thuật lễ khai mạc; rà soát công tác lễ tân, đón tiếp, sơ đồ chỗ ngồi, dẫn đoàn; kiểm tra kỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trình chiếu, truyền hình; kiểm tra phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, y tế, hậu cần, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ sự kiện.

Đại diện Ban Tổ chức hội chợ rà soát, thống nhất kịch bản lễ khai mạc hội chợ.

Các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện chương trình, nhất là phần âm thanh, sân khấu; bố trí, sắp xếp các khu vực phục vụ đại biểu; vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi diễn ra hội chợ. Đồng thời, thống nhất các đầu mối phối hợp, quy trình vận hành, xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm chương trình khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.

Thay mặt lãnh đạo Sở Công Thương - cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung trong kịch bản; chủ động phối hợp, bảo đảm các phần việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

Đại diện Ban Tổ chức hội chợ kiểm tra hoạt động trưng bày sản phẩm tại gian trưng bày của Hợp tác xã Mộc Bãi Ổi, phường Bắc Giang.

Đề nghị các lực lượng, đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn tồn tại sau tổng duyệt; chú trọng công tác khánh tiết, lễ tân, đón tiếp, hướng dẫn đại biểu; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và y tế trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Các phương án phân luồng, bố trí lực lượng bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện cần được kiểm tra, thống nhất, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp với phường Bắc Giang tăng cường vệ sinh tại khu vực Trung tâm, các tuyến đường dẫn vào hội chợ; bố trí nhân lực, phương tiện thu gom, xử lý rác thải trước, trong và sau sự kiện, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, văn minh.

Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu vực kinh doanh, giới thiệu sản phẩm phải được quan tâm, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe đại biểu và khách tham quan.

Đại diện Ban Tổ chức kiểm tra không gian trưng bày trước giờ khai mạc hội chợ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Ban Tổ chức những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết, bảo đảm lễ khai mạc hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Bắc Ninh 2026 diễn ra từ ngày 16 - 22/9/2026, tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh, Khu đô thị phía Nam, đường Nguyễn Thị Định, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.