Tổng duyệt chương trình Chinh phục 2026

Bước sang năm thứ 14, chương trình Chinh phục tiếp tục là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh, nơi các em có cơ hội thử sức về kiến thức, rèn luyện tư duy, khả năng phản xạ và bản lĩnh thi đấu. Qua nhiều mùa tổ chức, chương trình đã trở thành sân chơi được học sinh và các trường THPT trên địa bàn tỉnh quan tâm, chờ đợi.

Sân khấu chương trình Chinh phục 2026 được hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc và trận vòng loại đầu tiên - Ảnh: L.T

Chương trình Chinh phục 2026 có nhiều điểm mới khi lần đầu tiên được tổ chức trong không gian của tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất. Với sự tham gia của 48 thí sinh, chương trình không chỉ tạo môi trường để các em tranh tài mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi giữa học sinh đến từ các trường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Tổ chức theo dõi, rà soát công tác chuẩn bị chương trình Chinh phục 2026 - Ảnh: L.T

Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi vòng loại và bán kết để lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất vào trận chung kết. Đây cũng là cơ hội để các em tích lũy thêm trải nghiệm, rèn luyện khả năng xử lý kiến thức và làm quen với áp lực thi đấu trên sân khấu.

Để chuẩn bị cho trận vòng loại đầu tiên, buổi tổng duyệt được thực hiện với sự tham gia của Ban Tổ chức chương trình, toàn bộ ê-kíp sản xuất, MC, bộ phận kỹ thuật cùng đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức.

Ê-kíp kỹ thuật kiểm tra, bảo đảm thiết bị ghi hình cho chương trình - Ảnh: L.T

Các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ chương trình, từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, các tiết mục văn nghệ đến công tác điều hành, nhằm bảo đảm các nội dung diễn ra đúng kịch bản trong ngày ghi hình chính thức.

Đây cũng là dịp để các thí sinh làm quen với không gian thi đấu, sân khấu và thiết bị phục vụ cuộc thi; đồng thời thử nghiệm các thao tác, quy trình trong từng phần thi.

Đại diện Ban Tổ chức và ê-kíp phối hợp rà soát các nội dung, bảo đảm chương trình diễn ra theo đúng kịch bản - Ảnh: L.T

Trận vòng loại đầu tiên có sự tham gia của 4 thí sinh đến từ các trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Cam Lộ, Phổ thông dân tộc nội trú THPT Nam Quảng Trị, THCS và THPT Đakrông. Các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi, gồm: Khởi động, thử thách, khám phá và về đích.

Sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày ghi hình chính thức.

Các tiết mục văn nghệ được rà soát, chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình Chinh phục 2026 - Ảnh: L.T

Chương trình Chinh phục 2026 do Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng VNPT Quảng Trị phối hợp tổ chức. Khai mạc và trận vòng loại đầu tiên sẽ được ghi hình vào sáng 10/10 và phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 18/10 trên kênh QTTV; đồng thời công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Truyền hình Quảng Trị.