Tham dự buổi tổng duyệt có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Nam Phong; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Thanh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh theo dõi và đóng góp ý kiến tại buổi tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tiết mục ca múa, song ca cổ và liên khúc, tái hiện vẻ đẹp vùng đất Cà Mau, giàu truyền thống văn hoá, thiên nhiên trù phú và con người nặng nghĩa tình. Qua đó, khắc hoạ niềm tự hào quê hương, những thành tựu nổi bật và khát vọng vươn lên của tỉnh, đặc biệt là ngành tôm Cà Mau.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, tại lễ bế mạc sẽ trình chiếu video clip tổng kết chuỗi hoạt động Festival Tôm và trao giải các cuộc thi.

Nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hoá vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tiết mục chào kết khép lại chương trình rực rỡ sắc màu.

Góp ý tại buổi tổng duyệt, lãnh đạo các sở, ngành và các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của ê-kíp thực hiện; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản theo hướng mạch lạc, giàu cảm xúc, tạo điểm nhấn ấn tượng ở phần mở màn và kết thúc.

Lãnh đạo các sở, ngành cùng các đại biểu đóng góp ý kiến hoàn thiện chương trình.

Đối với hình ảnh trình chiếu trên màn hình LED, đại diện lãnh đạo các sở, ngành lưu ý cần hạn chế sử dụng hình ảnh tạo bằng AI, thay vào đó ưu tiên khai thác tư liệu thực tế từ các nhiếp ảnh gia. Những khuôn hình chân thực, giàu tính biểu tượng về đời sống sản xuất, con tôm, con cua và sản vật đặc trưng sẽ góp phần khơi gợi niềm tự hào, tạo sự gần gũi với công chúng.

Ngoài ra, các bộ phận kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kiểm soát tốt thời lượng để phục vụ tốt nhất cho sóng truyền hình trực tiếp, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Lễ bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 25/11/2026 tại sân khấu chính Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau. Sự kiện khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi của Festival, góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế thuỷ sản và bản sắc văn hoá Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế.