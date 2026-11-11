Tổng duyệt chung kết Cuộc thi 'Trường học không ma túy' tỉnh Điện Biên năm 2026

Thí sinh thực hiện nội dung thuyết trình tại phần thi vẽ tranh cổ động - thiết kế poster tại buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt đã chạy thử chương trình theo kịch bản, tập trung vào trình tự, thời lượng các phần thi; nội dung dẫn chương trình, các tiết mục văn nghệ và sự phối hợp giữa các bộ phận.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu, hình ảnh minh họa, bố trí sân khấu cùng các thiết bị kỹ thuật cũng được tổ chức vận hành. Qua đó, Ban Tổ chức kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm chương trình được triển khai thống nhất, thông suốt.

Các thí sinh tham gia tổng duyệt phần thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy.

Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 12/11, gồm các nội dung: Chung kết phần thi vẽ tranh cổ động – thiết kế poster; phần thi kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy; tổng kết và trao giải. Tham gia vòng chung kết có 100 thí sinh ở phần thi kiến thức, kỹ năng và 10 tác giả, nhóm tác giả ở phần thi vẽ tranh cổ động - thiết kế poster.

Các tiết mục văn nghệ được tổng duyệt, chuẩn bị cho chương trình chung kết cuộc thi.

Kết thúc buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức thống nhất phương án điều hành, phối hợp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, sẵn sàng cho vòng chung kết diễn ra theo kế hoạch.

Đại diện Ban Tổ chức hướng dẫn thí sinh thực hiện các nội dung thi, bảo đảm đúng thể lệ và kịch bản chương trình.

Cuộc thi "Trường học không ma túy" góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, đồng thời lan tỏa trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có ma túy.