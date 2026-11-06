Tổng duyệt bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Tối 6-11, tại sân khấu Phố đi bộ trung tâm tỉnh, Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tổ chức tổng duyệt nhằm rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho đêm bế mạc diễn ra vào tối 7-11.

Chương trình được dàn dựng với nhiều tiết mục mang phong cách trẻ trung, hiện đại.

Theo kịch bản, chương trình bế mạc kết hợp các nghi thức tổng kết, tôn vinh với chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Trà. Điểm nhấn là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại.

Phần nghệ thuật chào mừng thành công của Festival có sự tham gia của các ca sĩ Yanbi, Yến Lê, Vân Anh, Hồng Dương cùng các nghệ sĩ, vũ đoàn, với nhiều tiết mục mang phong cách trẻ trung, hiện đại.

Các đại biểu tham gia tổng duyệt chương trình.

Chương trình còn có phóng sự nhìn lại những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Festival; khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực; tri ân các nhà tài trợ, đơn vị đồng hành và công bố, trao giải Cuộc thi Master Tea.

Thông qua buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức và các bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra tổng thể kịch bản, thời lượng từng phần, sự phối hợp giữa các tiết mục nghệ thuật với hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, đồng thời rà soát công tác tổ chức, phục vụ chương trình.

Chương trình bế mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 sẽ diễn ra vào 19h 30 phút ngày 7-11, tại sân khấu Phố đi bộ trung tâm tỉnh.