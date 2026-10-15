Tổng dư nợ tín dụng chính sách xã Nam Cam Ranh đạt hơn 201 tỷ đồng

Chiều 15-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Nam Cam Ranh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

Đến ngày 30-9, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 201,2 tỷ đồng, tăng gần 29,9 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh còn hơn 215,6 triệu đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ, giảm 29 triệu đồng so với quý trước. Toàn xã có 62/62 tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, đạt 100%; có 3.153/3.424 hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm, đạt 93%.

Quang cảnh cuộc họp.

Quý IV/2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách; rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, kịp thời giải ngân, không để tồn đọng nguồn vốn được giao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nợ quá hạn và các khoản nợ của hộ vay chuyển khỏi địa phương; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, vận động hộ vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, trả lãi, phấn đấu đến cuối năm không còn nợ quá hạn.