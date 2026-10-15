Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Ninh Hải đạt hơn 310 tỷ đồng

Sáng 15-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xã Ninh Hải tổ chức phiên họp quý III/2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Khắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hải phát biểu tại phiên họp.

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 30-9, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 310 tỷ đồng, tăng hơn 33 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt hơn 85 tỷ đồng, với 1.515 lượt khách hàng được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt hơn 310 tỷ đồng, chiếm 99,96% tổng dư nợ, với 4.551 hộ vay. Toàn xã có 89 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 82 tổ xếp loại tốt, 7 tổ xếp loại khá, không có tổ trung bình, yếu.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, lãnh đạo xã Ninh Hải đề nghị các thành viên Ban đại diện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, kịp thời giải ngân nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ quá hạn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.