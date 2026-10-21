Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 9.636 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, chủ trì phiên họp.

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai ổn định, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống.

Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bùi Văn Thuấn báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh quý III/2026 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt hơn 9.671 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 9.636 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với cuối năm 2025, với trên 231.500 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH đạt hơn 1.275 tỷ đồng (trên 338% kế hoạch được giao).

Hiện toàn tỉnh duy trì 164 điểm giao dịch tại 64 xã, phường, với 4.575 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tín dụng vẫn còn một số hạn chế: Nợ quá hạn hơn 202 tỷ đồng (chiếm 2,11% tổng dư nợ); nợ khoanh trên 322 tỷ đồng và lãi tồn đọng 204,8 tỷ đồng; còn 240 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu. Đáng chú ý, 9.104 khách hàng đi làm ăn xa hoặc đi khỏi nơi cư trú, liên quan đến số tiền 201 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thuý Duy phát biểu về công tác phối hợp uỷ thác vốn vay giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ quá hạn, nợ khoanh và tăng cường quản lý nguồn vốn trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường sự lãnh đạo và huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách.

Trong quý IV/2026, cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; rà soát, phân loại để có giải pháp xử lý dứt điểm nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngân hàng, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và chính quyền địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên và chương trình cho vay giải quyết việc làm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng lưu ý, việc cho vay phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, gắn tăng trưởng tín dụng với hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thu hồi nợ.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu hoàn thành ít nhất 99,5% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt trên 75%, tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% trở lên; đặc biệt phấn đấu đưa tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh xuống dưới 1% tổng dư nợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng

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Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích đóng góp vào kết quả quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh quý III/2026.

Dịp này, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Cà Mau khen thưởng 96 tập thể có thành tích đóng góp vào kết quả quản lý vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh quý III/2026./.