Năm 2026, tỉnh đề ra mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch, gồm 300.000 lượt khách quốc tế và 7,7 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch đạt 11.000 tỷ đồng.

Tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên đưa vào vận hành khai thác đúng dịp tỉnh tổ chức Fetival Trà Quốc tế năm 2026 thu hút đông đảo khách du lịch đến Thái Nguyên.

Trong quý IV, tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển du lịch; tăng cường quản lý các khu, điểm du lịch; chuẩn bị các sản phẩm, tour, tuyến và hoạt động phục vụ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026; phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm du lịch đường sắt.

Tỉnh cũng đẩy mạnh liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và thu hút đầu tư. Chỉ tính riêng trong quý IV năm 2026, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt 1.095.829 lượt khách (tăng 16,65% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 106.428 lượt khách (tăng 229% so với cùng kỳ năm 2025); khách nội địa ước đạt 989.401 lượt khách (tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025).

Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1.534 tỷ đồng (tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2025 là 958 tỷ đồng).

Năm 2026, tổng số khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt 8.438.700 lượt khách (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2025); trong đó khách quốc tế ước đạt 408.000 lượt khách (tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2025); khách nội địa ước đạt 8.030.700 lượt khách (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2025).

Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 12.023 tỷ đồng (tăng 61,5% so với cùng kỳ năm 2025).