Tổng doanh thu 10 tháng của TKV tăng trưởng 15%

Vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chủ trì họp Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2026 tại hai điểm cầu: Trụ sở Tập đoàn tại Hà Nội và Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn; Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, Công đoàn TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đoàn Thanh niên TKV, Đoàn Than Quảng Ninh; các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn phát biểu điều hành sản xuất kinh doanh Tập đoàn, giao nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.

Trong tháng 10/2026, TKV triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, giá nhiên liệu, chi phí vận tải và vật tư. Yêu cầu bảo đảm than cho điện cuối năm 2026, đầu năm 2027, cùng nhu cầu nhận than tăng tại một số nhà máy nhiệt điện đòi hỏi Tập đoàn phải cân đối chặt chẽ sản xuất trong nước, nhập khẩu, pha trộn và tiêu thụ than.

Thời tiết tương đối thuận lợi, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất than; riêng khu vực Nhân Cơ - Lâm Đồng, mưa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác quặng và vận hành nhà máy tuyển. Đối với lĩnh vực khoáng sản, giá bán một số kim loại màu, đặc biệt là đồng tấm, duy trì thuận lợi, song tiến độ cấp phép thăm dò, khai thác và triển khai đầu tư tại một số mỏ tiếp tục gặp khó khăn do vướng mắc trong điều chỉnh quy hoạch.

Thành viên HĐTV TKV Nguyễn Hoàng Trung phát biểu tại cuộc họp.

Các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ, khí thế thi đua lao động diễn ra sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Các chỉ tiêu chủ yếu như: than nguyên khai, than thành phẩm, bóc đất và đào lò đều vượt kế hoạch tháng. Lũy kế 10 tháng năm 2026, than tiêu thụ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Cụ thể kết quả tháng 10 và 10 tháng: than nguyên khai sản xuất ước đạt 3,04 triệu tấn, bằng 103,8% kế hoạch; lũy kế ước đạt 30,78 triệu tấn; than thành phẩm sản xuất ước đạt 3,56 triệu tấn, bằng 104,1% kế hoạch; lũy kế ước đạt 31,77 triệu tấn; than tiêu thụ ước đạt 4,51 triệu tấn, bằng 104,4% kế hoạch; lũy kế ước đạt 44,06 triệu tấn; trong đó, than cấp cho sản xuất điện ước đạt 3,53 triệu tấn, bằng 109,5% kế hoạch; lũy kế ước đạt 35,44 triệu tấn…

TKV tập trung gia tăng sản xuất than đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ điện cao vào những tháng cuối năm 2026.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định. Kết quả sản xuất tháng 10 và 10 tháng: Alumin sản xuất ước đạt 135,0 nghìn tấn, bằng 100,7% kế hoạch; lũy kế ước đạt 1.176,96 nghìn tấn; tiêu thụ ước đạt 177,13 nghìn tấn, bằng 141,1% kế hoạch; lũy kế ước đạt 1.151,83 nghìn tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng ước đạt 10.546,8 tấn, lũy kế ước đạt 91.196,8 tấn; tiêu thụ ước đạt 2.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế ước đạt 28.181 tấn. Sản xuất đồng tấm ước đạt 3.346 tấn, bằng 101% kế hoạch; lũy kế ước đạt 25.586 tấn; tiêu thụ ước đạt 2.600 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế ước đạt 24.592,2 tấn. Sản xuất kẽm thỏi ước đạt 675 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế ước đạt 7.276,4 tấn; tiêu thụ ước đạt 600 tấn; lũy kế ước đạt 7.181 tấn…

Sản lượng điện sản xuất ước đạt 845,8 triệu kWh; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 8.739,3 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Sản xuất thuốc nổ ước đạt 7.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế ước đạt 59.263,8 tấn. Cung ứng thuốc nổ ước đạt 10.000 tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế ước đạt 83.610 tấn. Nitrat Amon sản xuất ước đạt 17.600 tấn, bằng 97,8% kế hoạch; lũy kế ước đạt 150.964 tấn; tiêu thụ ước đạt 23.150 tấn, bằng 132,3% kế hoạch; lũy kế ước đạt 151.609 tấn…

Điểm cầu tại Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh.

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn tháng 10 năm 2026 ước đạt 16.080 tỷ đồng, bằng 112,2% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 156.061 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 10 ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 110,0% kế hoạch; lũy kế 10 tháng năm 2026 ước đạt 21.765 tỷ đồng. Doanh thu đạt 90,9% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ; lợi nhuận tăng 9,8% so với kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 91,0% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ.

Công tác quản trị, tài chính, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng triển khai. Một số thủ tục đóng cửa mỏ, thu hồi khoáng sản và đất đai có chuyển biến tích cực. Việc làm, tiền lương và các chế độ đối với người lao động được quan tâm duy trì; công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, các Phó Tổng giám đốc và lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn đã báo cáo kết quả công việc thực hiện trong tháng 10; đồng thời đề xuất kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 11/2026.

Giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 11/2026 tại trụ sở TKV.

Phát biểu tại cuộc họp, Thành viên HĐTV TKV Nguyễn Hoàng Trung đề nghị các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an toàn, giám sát việc chấp hành quy trình, quy định an toàn lao động, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ tiềm ẩn, không để xảy ra tai nạn, sự cố do chủ quan. Tiếp tục theo sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch và đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư. Đối với hoạt động kinh doanh than, cần triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động, linh hoạt theo diễn biến thị trường, xây dựng phương án phù hợp với từng kịch bản, chú trọng chất lượng và khả năng tiêu thụ.

Thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2026, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đề nghị các ban chuyên môn Tập đoàn, các đơn vị giữ nghiêm kỷ luật điều hành và chế độ thông tin, báo cáo; đề cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026. Trong đó, cần chủ động cân đối sản xuất, tiêu thụ than, bám sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn than cung cấp cho sản xuất điện; xây dựng kịch bản điều hành tháng 12 phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu tăng cường quản lý an toàn lao động, chủ động kiểm soát các nguy cơ mất an toàn, chú trọng công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu tăng cường quản lý an toàn lao động, chủ động kiểm soát các nguy cơ mất an toàn, chú trọng công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe và bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Các ban chuyên môn, các đơn vị cần bám sát tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư và thủ tục cấp phép; đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến vốn điều lệ, rà soát, hoàn thiện kế hoạch tài chính năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027 theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 136-TB/VPTW ngày 05/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về tái cơ cấu TKV.

Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề năm 2026 theo đúng kế hoạch.

Tháng 11/2026, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,0 triệu tấn than nguyên khai; than thành phẩm 3,54 triệu tấn; than tiêu thụ 4,27 triệu tấn... Đối với khoáng sản, dự kiến sản xuất Alumin quy đổi đạt 139 nghìn tấn; tiêu thụ 154,89 nghìn tấn. Sản xuất tinh quặng đồng đạt 13.469 tấn; đồng tấm đạt 3.200 tấn; kẽm thỏi đạt 675 tấn; phôi thép đạt 17,152 nghìn tấn... Dự kiến sản xuất 1.025 triệu kWh điện; thuốc nổ 6.900 tấn; Nitrat Amon sản xuất 17.500 tấn... Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn dự kiến đạt 15.494 tỷ đồng.