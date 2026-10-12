Tổng doanh số cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong quý III đạt trên 3.000 tỷ đồng

Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn; lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các phòng, ban.

Quang cảnh diễn ra hội nghị.

Trong quý III - 2026, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổng doanh số cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đến 30-9 là 3.047 tỷ đồng/41.238 lượt khách hàng vay vốn, nguồn vốn cho vay được đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhà ở xã hội, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư cho việc học tập của Học sinh, sinh viên...

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 10.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; trên 13.000 hộ vay vốn để xây dựng mới và sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; trên 5.300 lao động được vay vốn tạo việc làm; 21 lượt hộ vay cho con em là học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập; 62 lao động được vay vốn để trang trải chi phí đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; 45 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn...

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đồng thời, đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả trong quý IV. Trong đó, tập trung tuyên truyền các tổ viên gửi tiền tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn; thu hồi các khoản nợ quá hạn với trường hợp khách hàng đi khỏi nơi cư trú; dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo khó tăng trưởng...

Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quý III.

Trong quý IV, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức nhận ủy thác tiếp tục bám sát chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, định hướng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương gắn với tăng trưởng hai con số để tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH, đưa nguồn vốn địa phương đóng góp vào vai trò phát triển kinh tế tại địa phương.

Xây dựng kế hoạch triển khai công việc và phân công nhiệm vụ phải thực hiện trong quý IV năm 2026 theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng được giao tăng trưởng năm 2026 còn phải thực hiện, trong đó, trọng tâm là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo NĐ 100, chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH trực thuộc thường xuyên phối hợp với tổ chức CT-XH nhận ủy thác tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng, giải ngân kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng và triển khai thực hiện rà soát điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch theo quy định, phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng được giao trong năm 2026…