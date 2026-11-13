Tổng đình công do khủng hoảng nhà ở - 'bài toán khó' về du lịch với Tây Ban Nha

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Khủng hoảng nhà ở được cho là có phần do quá tải du lịch

Theo tin Reuters ngày 12/11, cuộc tổng đình công của 4 triệu công nhân ở Tây Ban Nha - chiếm khoảng 1/5 tổng lực lượng lao động - diễn ra chưa đầy ba tuần trước cuộc tổng tuyển cử sớm. Tổng đình công được cảnh báo có thể làm gián đoạn kế hoạch của hàng nghìn khách du lịch, nếu xảy ra tình trạng gián đoạn tại các sân bay, đường sắt, phương tiện giao thông công cộng và điểm đến du lịch.

Cuộc tổng đình công lần này nhằm phản ứng với cuộc khủng hoảng nhà ở, được cho là trở nên trầm trọng hơn do khách du lịch góp phần làm tăng giá nhà trung bình lên 80% kể từ năm 2015. Trong khi tiền thuê nhà tăng 87%.

Tổng đình công diễn ra phần lớn ôn hòa ngày 11/11, với hai cơn bão lớn Charles và Bruna cản trở kế hoạch biểu tình vào buổi chiều. Nhưng vào buổi tối đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và một số người biểu tình ở Barcelona. Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy đồ đạc trên đường phố đã bị đốt cháy, sau khi cuộc tuần hành chính kết thúc. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa và bịt kín để đề phòng bất ổn như vừa xảy ra tại Pháp.

Cuộc tổng đình công ngày 11/11, lúc đầu diễn ra ôn hoà tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuter

Căng thẳng leo thang ở Thủ đô Madrid, khi cảnh sát chống bạo động giải tán những người biểu tình xung quanh quảng trường trung tâm Plaza de España tối 11/11. Ảnh: Reuter

Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết, căng thẳng cũng leo thang ở Thủ đô Madrid khi cảnh sát chống bạo động sử dụng đạn bọt, hơi cay và bình xịt hơi cay để giải tán người biểu tình xung quanh quảng trường trung tâm Plaza de España.

Trên phố Gran Via - một trong những phố mua sắm chính của Madrid, các cửa hàng bao gồm Primark, H&M (HMb.ST) và Pull & Bear phải đóng cửa, giữa sự hiện diện dày đặc của cảnh sát chống bạo động.

Lực lượng cảnh sát báo cáo ít nhất 73 vụ bắt giữ, từ ít nhất 1.044 vụ việc liên quan đến cuộc tổng đình công trên toàn quốc. Bao gồm cả những vụ phong tỏa các văn phòng và khu công nghiệp, cũng như đốt cháy thùng rác.

Cuộc đình công ngày 11/11 được ủng hộ bởi hai công đoàn lớn nhất của Tây Ban Nha - Liên đoàn Công nhân (UGT) và Ủy ban Công nhân (CCOO) - đại diện cho hơn 1 triệu công nhân, cũng như các hiệp hội người thuê nhà phản ứng trước tình trạng tăng giá thuê nhà, dẫn tới có người bị buộc phải rời khỏi nơi đã lưu trú lâu năm.

Khách du lịch rời đi sau khi không được phép vào ga Sants ở thành phố Barcelona, giữa lúc diễn ra cuộc tổng đình công ở Tây Ban Nha ngày 11/11. Ảnh: Reuters

Báo Independent của Anh ngày 11/11 dẫn phân tích của chuyên gia lưu ý: Những cuộc đình công toàn quốc trước đây ở Tây Ban Nha đã liên quan đến nhân viên mặt đất sân bay, kiểm soát viên không lưu và phi hành đoàn của các hãng hàng không.

Lần này tập đoàn Lufthansa dự báo, đình công có thể ảnh hưởng đến lịch trình bay của các hãng hàng không thuộc tập đoàn Lufthansa đến và đi từ Tây Ban Nha. Nên tình trạng chậm hoặc huỷ chuyến bay khó tránh khỏi.

Truyền thông địa phương cũng cảnh báo về sự gián đoạn nghiêm trọng trên các tuyến tàu hỏa. Bao gồm cả những tuyến của hãng Renfe và đường sắt cao tốc AVE, tàu điện ngầm và xe buýt địa phương.

Tây Ban Nha hướng tới trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng nhất năm 2026

Du lịch vẫn là một trong những câu chuyện thành công kinh tế lớn nhất của Tây Ban Nha. Theo dữ liệu của Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha (INE), trong 8 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 70,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế ghé thăm Tây Ban Nha (bao gồm 11,5 triệu khách du lịch Anh) - tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu tốc độ này tiếp tục, số lượng khách du lịch quốc tế có thể đạt 102 triệu người vào cuối năm nay. Nghĩa là Tây Ban Nha có thể vượt qua Pháp, để trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới năm 2026.

Cảnh thường thấy là đám đông khách dạo bước qua trung tâm Thủ đô Madrid, bắt đầu hành trình khám phá Tây Ban Nha. Ảnh: SOPA

Khách du lịch đổ tới Toledo - viên ngọc quý gây ấn tượng mạnh mẽ bởi mang đậm bản sắc văn hóa Tây Ban Nha, đồng thời vẫn gìn giữ những nét riêng quyến rũ. Ảnh: thefamilytriponline

Liên quan tới thực tế này, trong bài phân tích trên báo Inews của Anh ngày 25/10, tác giả Graham Keeley dẫn một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế (IEE) cho thấy: Đầu tư quốc gia Tây Ban Nha vào cơ sở hạ tầng đã giảm xuống còn 3,4% GDP năm 2026 - thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để đáp ứng sự bùng nổ du lịch và dân số gần 50 triệu người.

Các chuyên gia đã gióng chuông cảnh báo rằng, cơ sở hạ tầng của Tây Ban Nha đang chịu áp lực ngày càng lớn. Trước làn sóng khách du lịch ồ ạt đổ tới, chính quyền khắp Tây Ban Nha buộc phải áp dụng các biện pháp như: Tăng thuế du lịch, hạn chế số lượng khách du lịch ở một số khu vực nhất định. Đồng thời sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để đo lường lưu lượng khách đến, nhằm tránh tình trạng quá tải tại các khu vực nổi tiếng.

Tuy nhiên, phía phản đối cho rằng những biện pháp này vẫn chưa đủ vì chỉ nhằm kiểm soát số lượng khách đến. Mà chưa giải quyết được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng quá tải du lịch. Bởi thế, Tây Ban Nha đã phải hứng chịu tình trạng phản ứng với du lịch quá tại nhiều thành phố.

Người biểu tình tham gia cuộc tổng đình công toàn quốc ngày 11/11 tại thành phố cổ Malaga, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuter

Khách du lịch đi ngang qua các nhà hàng đóng cửa ngày 11/11, trên đường Rambla ở thành phố cổ Girona - nơi được ví tuyến phố La Rambla nhộn nhịp với đầy quán cà phê, nhà hàng và cửa hiệu của Barcelona. Ảnh: Marina López

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng nhà ở là thành phố du lịch nổi tiếng Barcelona - nơi được đưa tin là: Vào năm 2028, hội đồng thành phố sẽ cấm 10.000 căn hộ du lịch ở Barcelona, mà Thị trưởng Jaume Collboni cho rằng là nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao.

Ở phía Nam, thành phố cổ Malaga bị ảnh hưởng bởi những cuộc biểu tình cáo buộc chủ sở hữu các căn hộ du lịch đẩy người dân địa phương ra khỏi nhà, với lý do họ không đủ khả năng chi trả giá nhà tăng vọt.

Trong khi ở trung tâm đất nước, Toledo là thành phố chỉ có 87.000 dân, nhưng thu hút khoảng 4 triệu khách du lịch mỗi năm. Sự mất cân đổi này dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối tình trạng quá tải ở khu phố cổ lịch sử, một Di sản Thế giới của UNESCO.

Nguồn: Reuters, Independent, Inews