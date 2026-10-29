Tổng diện tích được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đạt hơn 48 triệu m²

Để triển khai tháng cao điểm hiệu quả, UBND các xã, phường thành lập đội vệ sinh, phun thuốc sát trùng, rắc vôi bột tại khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ, các tuyến đường giao thông, địa điểm từng xảy ra dịch bệnh và nơi xử lý chất thải động vật. Các cơ sở chăn nuôi tập trung, giết mổ, sản xuất con giống và kinh doanh động vật chủ động bố trí kinh phí, tổ chức vệ sinh, khử trùng tại cơ sở và khu vực xung quanh.

Tổ vệ sinh môi trường tổ dân phố Mao Yên, phường Phương Liễu rắc vôi bột tại các tuyến đường giao thông.

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, đa số xã, phường thực hiện cơ bản đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật. Nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh được nâng lên; nhiều hộ chăn nuôi chủ động mua hóa chất, vôi bột để vệ sinh chuồng trại. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản ổn định.

Thời gian tới, thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục chủ động bố trí kinh phí, nhân lực duy trì vệ sinh, khử trùng môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.