Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: 'Nối vòng tay lớn' kết nối các thế hệ Việt Nam

Chia sẻ về chương trình nghệ thuật chính luận “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, ê-kíp mong muốn kể câu chuyện về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - giá trị đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai.

Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng gắn với An toàn khu (ATK) Việt Bắc, chương trình hướng tới kết nối các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước và thế hệ trẻ mang khát vọng đưa Việt Nam vươn lên.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng. Ảnh: BTC

Theo đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và động lực cống hiến. Đây cũng là cách nghệ thuật biểu diễn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa trong đời sống đương đại.

Để truyền tải thông điệp đó, chương trình kết hợp các ca khúc đi cùng năm tháng được làm mới với âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và những đại cảnh nghệ thuật. Các công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại được ứng dụng nhằm tạo nên không gian trình diễn quy mô lớn, kết nối ký ức lịch sử với nhịp sống hôm nay.

Anh kỳ vọng chương trình sẽ tạo sức hấp dẫn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần tự nguyện dấn thân, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết cho sự phát triển của dân tộc.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, concert diễn ra tối 1/11 tại sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20h10. Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật: “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” và “Chung một khát vọng - Chung một tương lai”.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng cùng nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc và hàng trăm diễn viên múa, hợp xướng.

Dự kiến sẽ có khoảng 30.000 khán giả xem trực tiếp tại sân vận động. Ban tổ chức đồng thời tổ chức các điểm cầu tại Quảng trường Vạn Xuân và Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình diễn ra trong không khí hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà Quốc tế. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị đại đoàn kết, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.