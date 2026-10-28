Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: Concert quốc gia kết nối ký ức lịch sử với hôm nay

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng đã có những chia sẻ về quy mô, ý tưởng nghệ thuật cũng như những thông điệp sâu sắc gửi gắm qua chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt này.

Thủ đô gió ngàn - Mạch nguồn của tinh thần đại đoàn kếtPV: Thưa đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, lý do vì sao Thái Nguyên - Thủ đô gió ngàn, vùng đất cách mạng ATK năm xưa lại được lựa chọn làm điểm dừng chân cho Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026”?Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, sức mạnh làm nên một Việt Nam kiên cường không chỉ đến từ ý chí quật cường, mà còn là sự đồng lòng, đùm bọc của hàng triệu người dân. Việt Bắc, Thái Nguyên chính là mạch nguồn cách mạng - nơi cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt căn cứ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nơi đây, từng mái nhà, từng bản làng đã trở thành điểm tựa vững chắc, nơi những vòng tay đồng bào chở che, nuôi dưỡng cách mạng.

Tổ chức Concert quốc gia tại Thái Nguyên vào dịp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, kết hợp với Festival Trà quốc tế và hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chính là một hành động tri ân sâu sắc. Cơ quan chỉ đạo nội dung là Ban Tuyên giáo Trung ương muốn xuất phát từ chính vùng đất lịch sử này để nối dài những vòng tay đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa sức mạnh ấy đến mọi miền Tổ quốc.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng. Ảnh: NSX

PV: Đạo diễn có thể chia sẻ cụ thể hơn về ý tưởng dàn dựng, câu chuyện mà anh và ê-kíp muốn kể qua từng chương?

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: Có thể nói “Nối vòng tay lớn” là hành trình nghệ thuật khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cội nguồn sức mạnh - giá trị đã làm nên lịch sử và tiếp tục là nền tảng để Việt Nam vững bước trong tương lai.

Bám sát hệ trục tư tưởng đó, chương trình nghệ thuật là một hành trình giàu cảm xúc đi qua 3 chương:

Chương 1: “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ” kể câu chuyện đoàn kết của Người Việt Nam trong những năm tháng gian khó nhưng hào hùng, nơi tinh thần “Ý Đảng - Lòng dân” hòa quyện, kết tinh thành ý chí kiên cường, đưa dân tộc vượt qua mọi thử thách, giành độc lập, tự do, tạo dựng nền tảng vững bước trong tương lai.

Chương 2: “Chung một đất nước - Chung một niềm tin” khắc họa hành trình hồi sinh và dựng xây đất nước sau ngày thống nhất. Từ những vùng đất từng chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh để Nhân dân chung sức lao động, kiến thiết quê hương. Khi non sông liền một dải, niềm tin, tình yêu quê hương đất nước, khát vọng cống hiến tiếp tục kết nối mọi miền, mọi thế hệ, tạo nên sức mạnh đưa đất nước vững bước đi lên.

Chương 3: “Chung một khát vọng - Chung một tương lai” là lời khẳng định về một thế hệ trẻ mang trí tuệ, nhiệt huyết, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Qua ba chương nghệ thuật, chúng tôi muốn kết nối các thế hệ: Những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước và thế hệ trẻ ngày hôm nay mang khát vọng đưa Việt Nam vươn xa.

Sự kết hợp giữa âm nhạc đi cùng năm tháng và công nghệ trình diễn hiện đại

PV: Về mặt biểu diễn và kỹ thuật dàn dựng, chương trình sẽ mang đến những điểm nhấn công nghệ và nghệ thuật nào để tạo nên sự bùng nổ cho 30.000 khán giả tại sân vận động cũng như đông đảo khán giả truyền hình?

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: Chúng tôi sử dụng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới. Về âm nhạc, các ca khúc đi cùng năm tháng được hòa âm phối khí mới lạ, kết hợp giữa âm nhạc đương đại, giao hưởng (với sự hỗ trợ của Ban nhạc Symphony và Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh) cùng nét bùng nổ của rock và các đại cảnh nghệ thuật công phu.

Về công nghệ, sân khấu sẽ áp dụng 3D Mapping, hệ thống Laser, ánh sáng hiện đại và hiệu ứng sân khấu quy mô lớn. Tất cả nhằm tạo nên một không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay, nơi mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức mà thực sự trở thành một phần của “vòng tay đoàn kết”.

Sự hòa quyện giữa các nghệ sĩ gạo cội, dàn hợp xướng, các ban nhạc, diễn viên múa và các gương mặt trẻ tràn đầy nhiệt huyết sẽ mang đến một đêm nghệ thuật thực sự bùng nổ và xúc động.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn”. Ảnh: NSX

PV: Qua chương trình này, đạo diễn kỳ vọng gì về việc đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa địa phương và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ?

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: Tôi tin rằng nghệ thuật có khả năng làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị: Vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra các sản phẩm có giá trị và sức lan tỏa trong đời sống, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa, nghệ thuật gắn liền với du lịch địa phương.

Tôi đặc biệt mong muốn khán giả, nhất là giới trẻ, qua chương trình này sẽ thấy yêu quê hương, đất nước hơn, tự nguyện dấn thân, mang trí tuệ và nhiệt huyết cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc.

- Trân trọng cảm ơn Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng về những chia sẻ này.