Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng: 'Cháy hết mình' với Thái Nguyên qua 2 đêm nhạc hội

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng trực tiếp giám sát tại khu vực kỹ thuật.

Sau hai concert “Tự hào là người Việt Nam – Nối vòng tay lớn” và “Rock Concert – Thái Nguyên bừng sáng”, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, người được ê-kíp gọi vui là “người không ngủ”, chia sẻ rằng có những ngày anh chỉ ngủ khoảng 2 tiếng.

Đặc biệt, với Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”, thời gian chuẩn bị chỉ hơn 2 ngày. Đây là cuộc chạy đua với thời gian. Mọi ý tưởng, kịch bản, âm nhạc, sân khấu và kỹ thuật phải được triển khai trong thời gian rất ngắn.

“Có những thời điểm tôi gần như không còn cảm nhận được sự mệt mỏi, bởi tất cả năng lượng đều dành cho chương trình và cho khán giả. Hai concert liên tiếp tại Thái Nguyên là một hành trình rất đặc biệt. Chúng tôi đã làm việc với cường độ cao, gần như không có thời gian nghỉ. Điều khiến tôi có thêm động lực chính là tình cảm, sự cổ vũ và những cảm xúc mà bà con nhân dân Thái Nguyên dành cho chương trình.

Với tôi, điều đáng quý nhất không phải là thức bao nhiêu đêm. Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, hàng vạn khán giả cùng hòa vào âm nhạc, hát và cùng cảm xúc với không gian nghệ thuật ê-kíp đã tạo nên. Khi nhìn thấy những khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi dường như đều trở nên xứng đáng" - Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

“Nối vòng tay lớn” và “Thái Nguyên bừng sáng” mang hai màu sắc nghệ thuật khác nhau. “Nối vòng tay lớn” là tinh thần đại đoàn kết, là niềm tự hào dân tộc; còn “Thái Nguyên bừng sáng” mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại và bùng nổ với Rock. Tổng đạo diễn chương trình mong muốn tạo ra những giá trị nghệ thuật có sức kết nối, để khán giả không chỉ đến xem mà còn thực sự trở thành một phần của chương trình.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng (nam áo trắng) cùng ê-kíp trao đổi, rà soát kịch bản chương trình.

Anh giãi bày: Tôi đặc biệt xúc động trước tình cảm của bà con nhân dân Thái Nguyên. Có những khoảnh khắc nhìn xuống khán đài, thấy mọi người cùng hát, cùng giơ cao những cánh tay, cùng hòa vào âm nhạc, tôi cảm nhận rõ rằng những nỗ lực của cả ê-kíp đã được đền đáp. Đó cũng chính là nguồn năng lượng giúp chúng tôi vượt qua những ngày làm việc căng thẳng nhất.

Tôi biết ơn các nghệ sĩ, toàn thể ê-kíp, các lực lượng phối hợp và đặc biệt là bà con nhân dân Thái Nguyên đã dành tình cảm, sự cổ vũ và đồng hành cùng chương trình. Một concert thành công không bao giờ là nỗ lực của riêng người tổng đạo diễn, mà là thành quả của rất nhiều con người cùng chung một mục tiêu.

Sau hai concert, có thể nói chúng tôi đã cháy hết mình với Thái Nguyên. Nhưng điều còn lại trong tôi không phải là sự kiệt sức, mà là niềm vui, niềm tự hào và cảm giác mình đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc đẹp cho khán giả.

Theo anh Dũng, với người làm nghệ thuật, có lẽ phần thưởng lớn nhất không phải là ánh đèn sân khấu dành cho mình, mà là khi ánh đèn ấy tỏa sáng và hàng vạn khán giả cùng cảm nhận được giá trị của chương trình. Đó là lý do để những người làm nghề tiếp tục sáng tạo và tiếp tục cháy hết mình.

Không khí sôi động tại Sân vận động Thái Nguyên trong đêm Concert "Nối vòng tay lớn".

Hai concert khép lại, song những giá trị mà các chương trình mang đến không dừng lại ở những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu. Đây là dấu ấn trong hành trình phát triển văn hóa tinh thần của Thái Nguyên, thể hiện sự quan tâm, đầu tư của tỉnh trong việc đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến gần nhân dân hơn.

Với hàng chục nghìn khán giả đó còn là cơ hội được trực tiếp hòa mình vào những không gian nghệ thuật hiện đại, cùng chia sẻ niềm tự hào, cảm xúc và tình yêu với quê hương. Những trải nghiệm ấy góp phần tạo nên diện mạo mới cho đời sống văn hóa của một Thái Nguyên năng động, giàu bản sắc và ngày càng phát triển.