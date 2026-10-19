Tổng đạo diễn Lê Hải Yến: Tôn vinh di sản văn hóa Xòe Thái qua 'Xòe Thái - Trọn một vòng yêu'

Một màn trình diễn ấn tượng của chương trình. (Ảnh: Newday Media)

“Xòe Thái-Trọn một vòng yêu” là chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại Mường Lò, Lào Cai. Chương trình do tỉnh Lào Cai chỉ đạo, Newday Media thực hiện, tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn là đạo diễn Lê Hải Yến.

Chia sẻ về hành trình thực hiện dự án, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, chị không chọn cách giới thiệu văn hóa Thái bằng những lát cắt rời rạc trong “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, mà lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong “Xống chụ xon xao”- kiệt tác truyện thơ dân gian của người Thái, làm mạch dẫn, đưa khán giả bước vào đời sống của đồng bào Thái vùng Mường Lò qua ba chương: “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”.

Một màn đại xòe trong chương trình.

Từ câu chuyện tình yêu thủy chung của đôi trai gái người Thái đến đại cảnh xòe rực rỡ quy tụ hàng nghìn người, chị cùng ê-kíp chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” đã mở ra một không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được kể bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, nơi di sản văn hóa hòa quyện với công nghệ… tạo nên những màn trình diễn chạm đến niềm tự hào của người dân, du khách.

Chương trình gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng công phu, sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa dân gian và công nghệ sân khấu hiện đại. Đặc biệt, vẻ đẹp văn hóa Thái và nghệ thuật Xòe Thái được tôn vinh qua một câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc, sáng tạo trong cách thể hiện, vừa thấm đẫm bản sắc văn hóa, vừa để lại những dư âm sâu lắng trong lòng khán giả.

Âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Mạnh Tiến thực hiện, khi réo rắt, tình tứ trong những làn điệu Khắp Thái, khi da diết diễn tả nỗi nhớ thương, khắc khoải, lúc lại bừng lên rộn ràng trong tiếng trống, tiếng nhạc và nhịp bước xòe của hàng nghìn con người.

Điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” là sự hòa quyện tinh tế giữa hình ảnh, âm nhạc và cảm xúc. Từ những đại cảnh núi rừng Mường Lò hùng vĩ được tái hiện bằng công nghệ 3D mapping, những sắc màu thổ cẩm rực rỡ, không gian giao duyên thơ mộng đến các màn diễn xướng dân gian giàu sức sống, tất cả cùng mở ra một bức tranh văn hóa giàu hình ảnh và chất thơ, nơi vẻ đẹp của cảnh sắc, phong tục và tâm hồn người Thái được thể hiện trong ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu đương đại.

Chương trình lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của văn hóa Thái.

Chuyên gia văn hóa, thầy giáo Lê Thanh Tùng, người được biết đến đã góp công truyền lửa, bảo tồn văn hóa Thái, một trong những cố vấn văn hóa cho chương trình chia sẻ: “Tổng đạo diễn Lê Hải Yến đã đưa một câu chuyện tình yêu bước từ văn học dân gian dân tộc Thái ra sân khấu với những cung bậc đầy lãng mạn. Các yếu tố văn hóa dân tộc Thái đưa lên sân khấu rất khéo léo, nhịp nhàng, qua các tiết mục rất đẹp. Đặc biệt là một cái kết bùng nổ khi vòng tròn của tình yêu được cả bản Mường cùng vui chung trong một đám cưới hoành tráng. Bố cục câu chuyện khép kín nhưng đầy đủ”.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến trong chương trình.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, chị tự hào bởi điều làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” là sự hòa quyện tinh tế giữa hình ảnh, âm nhạc và cảm xúc.

Từ những đại cảnh núi rừng Mường Lò hùng vĩ được tái hiện bằng công nghệ 3D mapping, những sắc màu thổ cẩm rực rỡ, không gian giao duyên thơ mộng đến các màn diễn xướng dân gian giàu sức sống, tất cả cùng mở ra một bức tranh văn hóa giàu hình ảnh và chất thơ, nơi vẻ đẹp của cảnh sắc, phong tục và tâm hồn người Thái được thể hiện trong ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu đương đại.

Ánh sáng kết hợp với công nghệ mapping 3D làm cho các màn trình diễn trở nên sống động.

Với nữ đạo diễn, điều đọng lại sau hành trình ba chương của “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” không chỉ là câu chuyện tình yêu thủy chung, lãng mạn, mà còn là bức tranh về một cộng đồng biết gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc của mình.

Ở đó, tình yêu được thể hiện qua lời hẹn ước và mòn mỏi đợi chờ; văn hóa được gửi gắm trong tiếng Khắp, sợi “xai peng”, khung cửi, nghi thức Tằng cẩu và những phong tục cưới hỏi; còn tinh thần cộng đồng được kết tinh trong vòng xòe rộng mở. Tất cả liên kết với nhau để tạo thành một câu chuyện có điểm bắt đầu, có thử thách, có ngày đoàn tụ và có sự tiếp nối.

Văn hóa của người Thái đen ở Mường Lò được đưa lên sân khấu lớn.

Tất cả những chất liệu văn hóa này được nữ đạo diễn chắt chiu từ những năm tháng gắn bó với bà con, với văn hóa bản địa truyền thống của người dân tộc Thái đen ở Mường Lò. Chị cũng học hỏi từ nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu để tìm ra được cốt văn hóa thuần nguyên nhất, nhằm chạm tới cảm xúc và sự tự hào của người Thái đen ở Mường Lò khi chứng kiến những di sản văn hóa của dân tộc mình được đưa lên sân khấu lớn.

Xúc động và hạnh phúc khi chương trình có sức lan tỏa và tạo cảm xúc mạnh mẽ trong khán giả, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, chính tình yêu dành cho văn hóa Thái đã trở thành động lực để chị dành trọn tâm sức cho dự án, gác lại những lời mời khác để tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng cho “Trọn một vòng yêu”.

Chương trình tôn vinh những nét đặc sắc của văn hóa Mường Lò, Lào Cai.

“Những ngày qua, ngày nào chúng tôi cũng làm việc từ 8 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Không thể kế hết những khó khăn, áp lực và mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy thành quả của chương trình, sự đón nhận và những cảm xúc chân thành của khán giả, tôi dường như quên hết mọi nhọc nhằn. Sau tất cả, tôi nghĩ, điều duy nhất có thể lý giải cho hành trình ấy chính là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới tạo nên sức mạnh và nguồn năng lượng lớn lao đến như vậy”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Lê Hải Yến cho biết, cũng giống như câu chuyện trong “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, với chị, vòng xòe cũng chỉ thực sự trở nên trọn vẹn khi được thắp lên bởi ngọn lửa tình yêu; bởi mỗi bàn tay nắm lấy bàn tay, khi tình yêu trở thành sợi dây kết nối con người với con người, kết nối cá nhân với cộng đồng, với cội nguồn văn hóa.

“Bởi sau tất cả, chỉ có tình yêu mới làm nên sức mạnh để chúng ta gìn giữ, trao truyền và tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc qua các thế hệ. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của một vòng xòe trọn vẹn - vòng xòe của tình yêu, của sự gắn kết và của sức sống văn hóa không ngừng tiếp nối”, nữ đạo diễn bày tỏ.

Lê Hải Yến cho biết, chị và ê-kíp đã kể câu chuyện “Xoè Thái - Trọn một vòng yêu” bằng tất cả những cảm xúc đó.

“Tôi tin rằng, khi kể về văn hóa, di sản bằng chính tình yêu và niềm đam mê xuất phát từ chính trái tim mình, câu chuyện mới có thể chạm đến trái tim khán giả, từ đó khơi dậy và bồi đắp tình yêu đối với văn hóa, di sản một cách tự nhiên, gần gũi và thấm sâu”, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ.