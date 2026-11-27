Dự chương trình có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, vùng đất Tuyên Thạnh và các địa bàn hợp nhất có truyền thống cách mạng, đoàn kết, kiên cường và giàu lòng yêu nước. Nhân dân tích cực tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ quê hương.

Lãnh đạo Tổng cục II trao quà lưu niệm tặng địa phương.

Với bề dày thành tích, năm 1998, xã Tuyên Thạnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, xã có gần 30 thương binh, bệnh binh; 273 gia đình liệt sĩ, cùng nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Về với nhân dân xã Tuyên Thạnh lần này, đoàn công tác của Tổng cục II tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Dâng hương tại nhà Bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ; trao 100 suất quà tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí giúp 300 lượt người thuộc diện chính sách, người có công, người cao tuổi; trao 20 xe đạp điện và 25 phần quà tặng 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 30 suất quà tặng gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tiêu biểu; trao 3 ti vi và 5 bộ máy tính tặng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Sến, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Võ Danh và Trường Mầm non Bình Minh.

Thượng tướng Trần Đơn trao quà tặng các học sinh.

Nhân dịp này, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân địa phương, nhất là chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lâm Tấn Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh bày tỏ: “Chương trình kết hợp quân - dân y tại địa phương đã giúp người dân hiểu thêm về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nhân dân địa phương. Các hoạt động trong chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân; thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II đối với nhân dân. Chính quyền và nhân dân địa phương luôn trân trọng, khắc ghi và mong có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, gắn kết tình quân dân.

Thực hiện chương trình kết hợp quân - dân y là một nét đẹp truyền thống khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và kết quả công tác “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong nhiều năm qua của Tổng cục II nói chung và Lữ đoàn 94 nói riêng.