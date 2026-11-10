Tổng cục II nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật

Theo nội dung, chương trình hội thi, trong hai ngày 9 và 10-11, các đội tham gia thi tập trung với nội dung bảo vệ kế hoạch công tác công tác hậu cần, kỹ thuật (HC, KT) thường xuyên của chủ nhiệm HC-KT các đơn vị và thi nhận thức về công tác HC, KT, truyền thống ngành. Riêng phần thi nhận thức có 42 cán bộ, nhân viên đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Tổng cục tham gia tranh tài. Trước đó, từ ngày 30-9 đến 2-11, Ban giám khảo tiến hành kiểm tra, chấm điểm toàn diện các nội dung công tác HC, KT tại các đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục.

Các đội tham gia phần thi nhận thức về công tác hậu cần, kỹ thuật và truyền thống ngành.

Qua hội thi cho thấy, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục II duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác HC, KT trong sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, sổ sách được xây dựng, quản lý đúng quy định. Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội được chú trọng, tỷ lệ quân số khỏe đạt hơn 99%; doanh trại được củng cố, xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Công tác bảo đảm xăng dầu, xe máy, vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện đúng quy định. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với phần thi tập trung, chủ nhiệm HC-KT các đơn vị chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo, bảo vệ kế hoạch, xác định rõ chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đội thi nắm vững kiến thức chuyên môn và truyền thống ngành, hoàn thành tốt nội dung thi.

Thiếu tướng Hà Văn Hưng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục II trao thưởng tặng các tập thể đạt thành tích cao tại hội thi.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Hà Văn Hưng biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động chuẩn bị, tổ chức và tham gia hội thi đạt kết quả tốt; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác HC, KT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ quan HC-KT các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua hội thi; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác. Đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành HC, KT tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm HC, KT cho các nhiệm vụ của Tổng cục.