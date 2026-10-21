Tổng cục II, Bộ Quốc phòng hỗ trợ sửa nhà tình nghĩa và tặng quà gia đình chính sách tại xã Bạch Đằng

Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Chính trị Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Lý Thị Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo xã Bạch Đằng.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho ông Nông Văn Biền, xóm Bình Dương, xã Bạch Đằng.

Đoàn công tác thăm gia đình ông Nông Văn Biền, xóm Bình Dương, là em trai và hiện đang thờ cúng liệt sĩ Nông Văn Tằn, hy sinh ngày 22/9/1981 khi đang thực hiện nhiệm vụ ở Trung Quốc. Trước đó, Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gia đình quy tập mộ liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An. Hiện nay, gia đình ông Nông Văn Biền đang sinh sống trong ngôi nhà gỗ cũ đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và việc thờ cúng liệt sĩ.

Đoàn công tác Cục 16 trao 155 triệu đồng cho gia đình ông Nông Văn Biền, trong đó, Tổng cục II Bộ Quốc phòng hỗ trợ 60 triệu đồng (50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng); Cục 16 hỗ trợ 95 triệu đồng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị nhằm giúp gia đình sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ tặng quà gia đình ông Nông Văn Biền; Cục 16 Tổng cục II, Bộ Quốc phòng trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tặng gia đình chính sách trên địa bàn xã Bạch Đằng.