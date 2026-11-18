Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo kết quả công tác chuẩn bị triển khai dự án và đề xuất phương hướng thực hiện. Cục Quân y báo cáo tóm tắt quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) trình bày giải pháp công nghệ xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì buổi làm việc.

Quy trình kỹ thuật gồm 5 nhóm nghiệp vụ liên hoàn: Lấy mẫu; vận chuyển; bàn giao, tiếp nhận; bảo quản trước lưu trữ và lưu trữ lâu dài, nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ, thống nhất mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ xét nghiệm ADN. Mỗi mẫu được gắn mã định danh duy nhất, liên kết với hồ sơ nguồn, thông tin mẫu và vị trí lưu trữ. Hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, có khả năng truy xuất, đối chiếu giữa dữ liệu điện tử với mẫu thực tế, góp phần hạn chế nhầm lẫn, thất lạc và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đại diện chỉ huy một số cơ quan thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự buổi làm việc.

Đối với giải pháp công nghệ, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel đã phối hợp với Cục Quân y, Viện Pháp y Quân đội và Học viện Quân y tiến hành khảo sát, nghiên cứu các quy trình nghiệp vụ, làm cơ sở đề xuất xây dựng phần mềm quản lý lưu trữ mẫu và ngân hàng ADN hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Tổng công ty đề xuất xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tập trung, bao quát các hoạt động tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu, xét nghiệm ADN, phân tích, đối sánh dữ liệu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hệ thống được định hướng tích hợp các chức năng quản trị, quản lý danh mục, ký số, bảo đảm an toàn thông tin, hỗ trợ thiết bị di động và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đại tá Trần Duy Hưng, Phó cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, thống nhất các nội dung liên quan đến hạ tầng công nghệ thông tin, phạm vi đầu tư dự án và các hạng mục triển khai, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.