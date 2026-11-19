Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tổng cục.

Hội nghị đánh giá, sau 2 năm triển khai, Phong trào “Bình dân học vụ số” các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã đạt được những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các mặt. Nhận thức về chuyển đổi số được nâng lên; kiến thức, kỹ năng số của cán bộ, nhân viên từng bước được cải thiện. Việc ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ ngày càng thiết thực; ý thức bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự được chú trọng; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phương pháp làm việc hiệu quả và tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan.

Trung tướng Trần Minh Đức chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Tổng cục kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo và triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời đưa công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thành một nội dung chấm điểm thi đua, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

Công tác giáo dục, tuyên truyền được triển khai sâu rộng thông qua hội nghị, sinh hoạt chính trị, hệ thống truyền thanh, bảng tin, tài liệu tuyên truyền, các nền tảng số được phép sử dụng và gần 700 tổ tư vấn kỹ năng số; đảm bảo tính định hướng, dễ triển khai, dễ nhớ. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được hình thành và nhân rộng.

Với phương châm “Triển khai nhanh chóng - Kết nối rộng khắp - Ứng dụng thông minh”, các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong trong học tập kỹ năng số” và các chuyên đề được hơn 2.000 lượt hội nghị; có 1.085 tin, bài, phóng sự về chuyển đổi số và Phong trào “Bình dân học vụ số” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cán bộ, nhân viên đã tích cực tìm tòi, ứng dụng các công cụ, nền tảng số để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các đại biểu dự tại điểm cầu trung tâm.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức các lớp học kỹ năng sử dụng thiết bị số, an toàn thông tin mạng, chữ ký số, tra cứu dữ liệu quân sự. Cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua tự học về chuyển đổi số, rèn luyện phát triển kỹ năng số, ứng dụng tri thức số trong kỷ nguyên mới. Chú trọng trang bị kiến thức về an toàn thông tin, an ninh mạng; nhận diện thông tin xấu, độc, tin giả; phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin...

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được sau 2 năm triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn tổng cục. Thông qua công tác chuyển đổi số và triển khai phong trào, tổng cục đã có những chuyển biến rõ nét, hiệu quả, như: Giảm đáng kể thủ tục giấy tờ, tăng tốc độ xử lý văn bản điện tử; nâng cao chất lượng công tác chỉ huy, điều hành; trình độ, khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ số của đội ngũ cán bộ, nhân viên có sự tiến bộ; từng bước khắc phục tình trạng lúng túng, thiếu tự tin khi tiếp cận và sử dụng các công cụ, phương tiện số.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thời gian tới, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu phong trào “Bình dân học vụ số” của tổng cục tiếp tục được duy trì, phát triển theo hướng thực chất, chiều sâu, bền vững, trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chuyển đổi số; xác định phổ cập kiến thức, kỹ năng số là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Khuyến khích cán bộ, nhân viên nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Gắn kết quả học tập, rèn luyện kỹ năng số với hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị...