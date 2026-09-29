Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật triển khai đồng bộ nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả CTĐ, CTCT quý III; thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV-2026.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Quý III-2026, hoạt động CTĐ, CTCT trong Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Tổng cục; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong Tổng cục.

Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của ngành Hậu cần - Kỹ thuật và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục.

Công tác: Xây dựng Đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, quần chúng được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Tổng cục tham gia các hội thi, cuộc thi cấp toàn quân đạt kết quả cao.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị quý III-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Chính ủy Tổng cục yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, duy trì nghiêm nguyên tắc, chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng; thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, chủ động tham mưu, đề xuất phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ trong quá trình sáp nhập, giải thể, tổ chức lại đơn vị; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các điểm cầu kết nối với Sở chỉ huy Tổng cục.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, nhất là đối với lực lượng tham gia diễn tập PT-26, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, tập huấn lái xe phục vụ Năm APEC 2027. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách, quần chúng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp CTĐ, CTCT, tổ chức tổng kết năm 2026, xây dựng chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2027. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tiếp tục số hóa công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp nêu cao trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2026.