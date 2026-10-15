Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức thi cán bộ chủ trì đơn vị cấp sư, lữ, trung đoàn

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chỉ đạo và phát biểu khai mạc.

Hội thi có sự tham gia của 98 đồng chí là cán bộ chủ trì của 50 đầu mối đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khu vực phía Bắc. Các thí sinh thực hiện nội dung thi gồm: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; xử lý tình huống của người chỉ huy và chính ủy (chính trị viên), bí thư đảng ủy; viết bài thu hoạch; thi điều lệnh đội ngũ cá nhân, chào cờ, duyệt đội ngũ, thông báo chính trị, thời sự và thực hành nội dung của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu khai mạc hội thi.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá toàn diện trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên), bí thư đảng ủy đơn vị; qua đó, phát huy ưu điểm, kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành đơn vị, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong Tổng cục tiếp tục học tập, rèn luyện, tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thí sinh thực hiện phần thi điều lệnh đội ngũ cá nhân.

Thí sinh thực hiện phần thi chào cờ, duyệt đội ngũ.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nêu rõ, hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, điểm nhấn quan trọng trong thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi các nội dung chặt chẽ, chính quy. Tổ chức chấm điểm và đánh giá kết quả chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, phản ánh đúng thực chất trình độ của các cán bộ dự thi và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thí sinh thực hiện phần thi thông báo chính trị, thời sự.

Thực hành nội dung của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đối với cán bộ dự thi, chấp hành nghiêm quy chế và các quy định của ban tổ chức, ban giám khảo; tham gia thi với tinh thần cầu thị, đoàn kết, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Qua hội thi, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ huy đơn vị để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ngay sau khai mạc, ban tổ chức điều hành thi các nội dung theo kế hoạch.