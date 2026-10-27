Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa tàu quân sự

Thời gian qua, Cục Kỹ thuật quân binh chủng đã tổ chức nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tài liệu liên quan; khảo sát thực tế tại các đơn vị để thu thập thông tin, làm cơ sở xây dựng dự thảo bộ định mức.

Cục cũng gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị; tổ chức hội thảo với sự tham gia của các cơ quan thuộc Tổng cục HC-KT, Cục HC-KT Hải quân và các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, Cục Kỹ thuật quân binh chủng hoàn thiện dự thảo bộ định mức, báo cáo kết quả xây dựng, trình Thủ trưởng Tổng cục HC-KT xem xét, ban hành theo quy định.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Thực hiện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp Tổng cục HC-KT, từ ngày 7-10 đến 15-10-2026, Tiểu ban thẩm định đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ nội dung dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật chung sửa chữa tàu quân sự của Cục Kỹ thuật quân binh chủng.

Từ ngày 15-10 đến nay, Tiểu ban tiếp tục lấy ý kiến các thành viên Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và sự phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sửa chữa tàu quân sự.

Quang cảnh phiên họp Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa tàu quân sự của Cục Kỹ thuật quân binh chủng.

Dự thảo bộ định mức gồm 4 chương, 24 điều và 3 phụ lục. Trong đó, Chương I quy định những vấn đề chung; Chương II quy định các cấp sửa chữa và nội dung công việc; Chương III quy định quy trình thực hiện, định mức nhân công, vật tư; Chương IV quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Các phụ lục kèm theo cụ thể hóa những nội dung liên quan, làm cơ sở thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Cục Kỹ thuật quân binh chủng tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, phối hợp với Bộ Tham mưu Tổng cục HC-KT hoàn thiện các văn bản liên quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật chung sửa chữa tàu quân sự.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu rà soát toàn bộ số liệu, bảo đảm tính chính xác, chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn; đồng thời, tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị trong toàn quân, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và tham mưu ban hành hướng dẫn, bảo đảm bộ định mức được áp dụng thống nhất, hiệu quả.