Hội nghị nhằm hướng dẫn, thống nhất nội dung, phương pháp và quy cách xây dựng Kế hoạch A, Kế hoạch B cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ soạn thảo và cán bộ liên quan thuộc các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; qua đó bảo đảm việc xây dựng kế hoạch đúng quy định, hướng dẫn, sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu 9 chuyên đề, tập trung vào nội dung, yêu cầu xây dựng các kế hoạch; phương pháp tính toán, tổng hợp và hoàn thiện hệ thống mẫu biểu.

Giáo viên giới thiệu nội dung, phương pháp xây dựng Kế hoạch A.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan chuẩn bị chu đáo, tổ chức tập huấn chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ giáo viên cần truyền đạt đầy đủ những nội dung đã được Ban chỉ đạo thống nhất, bảo đảm sát thực tiễn hoạt động của đơn vị. Cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm chắc nội dung, làm cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo và vận dụng hiệu quả vào quá trình xây dựng kế hoạch. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị và cán bộ tham gia phải chấp hành nghiêm quy định về bảo mật, bảo đảm an toàn mọi mặt.