Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục. Dự tập huấn có hơn 600 cán bộ, nhân viên làm công tác quân lực, chính sách tại các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị nhằm giới thiệu, cập nhật các văn bản, hướng dẫn, quy định mới; thống nhất những nội dung còn vướng mắc, bất cập; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị giới thiệu những vấn đề cơ bản, nội dung mới về nghiệp vụ công tác quân lực, công tác chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, tập trung vào hướng dẫn quy trình xây dựng biểu tổ chức, biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam; một số nội dung mới của Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giải quyết xuất ngũ; thống nhất một số nội dung về công tác quân số, công tác chính sách; quy định về quản lý, sử dụng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ; công tác xây dựng và huấn luyện dự bị động viên; những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội đối với quân nhân và các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý; những nội dung mới trong công tác quản lý, thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng...

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu trung tâm của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu hội nghị bám sát nội dung, chương trình, tập trung vào các nội dung thiết thực, bám sát thực tiễn. Các giáo viên cần tập trung giải đáp các vướng mắc, bất cập mà các đơn vị thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sau tập huấn, trên cơ sở kiến thức được trang bị, các cán bộ, nhân viên làm công tác quân lực, chính sách nhanh chóng vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị mình; tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời các nội dung mới đã được tập huấn. Đồng thời, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, thường xuyên cập nhật các văn bản, hướng dẫn, quy định của Nhà nước, Quân đội để tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.