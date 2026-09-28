Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tập huấn công tác phòng thủ dân sự

Trong thời gian từ ngày 28 đến 30-9, gần 200 đồng chí là chỉ huy, cán bộ đảm nhiệm công tác phòng thủ dân sự (PTDS) tại cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật được quán triệt, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật PTDS năm 2023; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Luật Tình trạng khẩn cấp năm 2025; nghị định, thông tư về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo tại Khai mạc tập huấn công tác phòng thủ dân sự năm 2026.

Đồng thời, hướng dẫn soạn thảo kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; công tác bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; công tác thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xây dựng; hướng dẫn khai thác, sử dụng xe chữa cháy hỗn hợp đa năng, thuyền vượt sông nhẹ và tham quan phương pháp chỉ huy, điều hành, tổ chức sử dụng lực lượng trong xử lý phương án cháy...

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nêu rõ: Những năm gần đây, tình hình thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, cháy, nổ, dịch bệnh... diễn biến ngày càng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Một số đơn vị thuộc Tổng cục đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, khí hậu khắc nghiệt có nguy cơ xảy ra thiên tai lũ lụt, sạt lở đất, cháy, nổ, sự cố tràn dầu... Từ tình hình trên đặt ra cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp yêu cầu mới trong nhận thức, nâng cao về trình độ tổ chức chỉ huy đơn vị trong triển khai nhiệm vụ công tác PTDS.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu ban tổ chức và giáo viên điều hành chặt chẽ, đúng chương trình, nội dung, thời gian; bảo đảm tốt nhất mọi mặt cho tập huấn. Cán bộ tham gia lớp tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc; tích cực nghiên cứu, tiếp thu kiến thức, nắm chắc các nội dung tập huấn, vận dụng hiệu quả vào quá trình công tác và bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tập huấn.

Để thực hiện tốt công tác PTDS, sẵn sàng xử lý có hiệu quả mọi tình huống sự cố cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh xảy ra, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác PTDS. Duy trì chế độ trực PTDS, tăng cường tuần tra, canh gác, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố để có biện pháp ứng phó kịp thời, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; phát huy triệt để phương châm “bốn tại chỗ” trong thực hiện nhiệm vụ PTDS.