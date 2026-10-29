Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động toàn quân năm 2026

Hoạt động tập huấn được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho các đồng chí là cán bộ chỉ huy, quản lý ngành hậu cần - kỹ thuật và người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân.

Qua đó, thống nhất nội dung, phương pháp triển khai, bảo đảm vận dụng sát thực tiễn đơn vị, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật, cháy nổ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu khai mạc hội nghị.

Nội dung tập huấn tập trung cập nhật những điểm mới trong các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về an toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng nghiệp vụ ngành, kiến thức kỹ thuật trong một số lĩnh vực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Trong đó, nổi bật là chuyên đề “Yếu tố có hại nghề nghiệp trong môi trường lao động quân sự; sơ cấp cứu tại nơi làm việc”, cung cấp kiến thức gắn với đặc điểm hoạt động quân sự, yêu cầu bảo vệ sức khỏe người lao động và xử trí các tình huống mất an toàn tại đơn vị.

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị.

Ban tổ chức cũng mời GS, TS Lê Vân Trình, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn, vệ sinh lao động Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật An toàn, vệ sinh lao động giới thiệu chuyên đề “Nhận diện, đánh giá, quản trị rủi ro tại nơi làm việc; định hướng xây dựng hệ thống quản lý an toàn, hiệu quả”.

Dịp này, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giới thiệu “Chuyên trang an toàn, vệ sinh lao động” nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường số phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ an toàn, vệ sinh lao động.

Quang cảnh khai mạc hội nghị tập huấn.

Chuyên trang hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra, quản lý các nguy cơ mất an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn đề nghị tổ giảng viên chuẩn bị chu đáo nội dung, bám sát các quy định của Bộ Quốc phòng và yêu cầu thực tiễn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Quân đội. Nội dung tập huấn cần thiết thực, dễ vận dụng; tập trung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, sát với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Giảng viên trình bày chuyên đề tại hội nghị tập huấn.

Đội ngũ học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu, chủ động trao đổi, thảo luận và làm rõ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị để vận dụng vào thực tế; góp phần chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động, xây dựng văn hóa an toàn trong toàn quân.