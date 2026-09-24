Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật nghiệm thu xe ô tô phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục chủ trì nghiệm thu. Dự buổi nghiệm thu có lãnh đạo Cục Xe máy-Vận tải, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) và đại biểu các cơ quan chức năng.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiệm thu tính năng chiến-kỹ thuật 19 xe ô tô chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ của Cục Xe máy-Vận tải và nghiệm thu pháp lý, tài chính, số lượng, chủng loại, tính năng kỹ-chiến thuật đối với 59 xe ô tô tải 1,5 tấn bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Cục Xe máy-Vận tải mua sắm năm 2026.

Đối với 19 xe ô tô chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ, là loại xe ca 29 chỗ ngồi, nhãn hiệu Huyndai County. Các xe ô tô mua mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất tại Việt Nam, do Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự thực hiện cải tạo năm 2026 và bảo đảm tính đồng bộ (đầy đủ các cụm, hệ thống), tài liệu kỹ thuật đúng quy định của cơ sở cải tạo.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra, nghiệm thu xe ô tô chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ.

Qua kiểm tra, nghiệm thu các chỉ tiêu thông số kỹ thuật cơ bản của xe, hội đồng nghiệm thu đánh giá, các xe đúng chủng loại, danh mục, cấu hình theo hợp đồng và quyết định phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng. Dụng cụ kèm theo xe đầy đủ theo quy định của nhà sản xuất; các cụm hệ thống (động cơ, gầm, điện, cabin, phanh, điều hòa...) hoạt động ổn định ở các chế độ, đạt yêu cầu.

Đối với 59 xe ô tô tải 1,5 tấn bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Cục Xe máy-Vận tải mua sắm năm 2026, Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Hồ sơ pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng chặt chẽ, phù hợp, bảo đảm tính pháp lý theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Cục Xe máy-Vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm 59 xe tải 1,5 tấn nhãn hiệu Isuzu đúng quy định. Các xe đủ số lượng, đúng chủng loại, nhãn hiệu theo quy định của hợp đồng. Toàn bộ 59 xe ô tô là xe mới, sản xuất tại Việt Nam; đảm bảo đồng bộ đúng quy định của nhà sản xuất và yêu cầu hợp đồng.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra, nghiệm thu xe ô tô tải 1,5 tấn.

Các chỉ tiêu thông số kỹ thuật cơ bản của xe ô tô, các cụm, hệ thống và các tính năng vận hành (vận tốc tối đa, khả năng vượt dốc tối đa...) đạt yêu cầu theo quyết định phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng. Xe ô tô và các cụm, hệ thống làm việc ổn định, tin cậy, đúng tính năng ở các chế độ vận hành, không có hiện tượng hỏng hóc bất thường trong và sau khi cơ động.

Hội đồng nghiệm thu đã xem xét và biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả nghiệm thu đối với 78 xe. Ngay sau nghiệm thu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã bàn giao 8 xe ô tô chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ cho Quân khu 7.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật bàn giao xe ô tô chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ cho Quân khu 7.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu thống nhất với kết quả nghiệm thu; đồng thời ghi nhận, biểu dương Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Cục Xe máy-Vận tải đã tích cực, chủ động phối hợp, thực hiện thiết kế, cải tạo xe chuyên dùng và mua sắm xe ô tô tải 1,5 tấn bảo đảm tiến độ, chất lượng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn kết luận nghiệm thu.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tiếp tục phối hợp, rà soát lại các văn bản của hội đồng nghiệm thu bảo đảm thống nhất, chặt chẽ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện văn bản, hồ sơ của hội đồng nghiệm thu để báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phê duyệt; đồng thời yêu cầu Cục Xe máy-Vận tải chỉ đạo Kho J106 tổ chức cất giữ, bảo quản tốt các xe còn lại và phối hợp với các đơn vị, nhanh chóng tiến hành đăng ký cho các xe để sớm đưa vào sử dụng.