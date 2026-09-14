Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nghiệm thu 16 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ

Tại phiên họp, Hội đồng nghiệm thu nghe báo cáo kết quả nghiệm thu tính năng chiến - kỹ thuật của 16 xe; nghe báo cáo kết quả nghiệm thu hồ sơ pháp lý, tài chính.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu chỉ đạo.

Kết quả nghiệm thu cho thấy, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã thực hiện cải tạo 16 xe ca 29 chỗ Hyundai County thành xe chuyên chở hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, quy định. Hồ sơ, chứng từ, thủ tục tài chính và tài liệu liên quan đầy đủ, bảo đảm tính pháp lý theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra thực tế tình trạng hoạt động của xe chuyên chở hài cốt liệt sĩ.

Toàn bộ 16 xe đúng chủng loại, nhãn hiệu, chưa qua sử dụng, đồng bộ; các chỉ tiêu tính năng chiến - kỹ thuật cơ bản đạt yêu cầu theo quyết định phê duyệt của Tổng Tham mưu trưởng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Thử nghiệm các tính năng của xe.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhất trí nghiệm thu 16 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự cải tạo năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện văn bản, hồ sơ của hội đồng, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt kết quả nghiệm thu; báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu kết quả lắp ráp, nghiệm thu và đề nghị đưa vào trang bị quân sự 16 xe theo quy định.

Dàn xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ bảo đảm cho các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự cải tạo.

Đồng thời, yêu cầu Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự rà soát, sắp xếp, hoàn thành các hồ sơ, chứng từ phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, thanh quyết toán nhiệm vụ; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm phương tiện luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng cấp phát xe theo quy định.