Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nghiệm thu 16 xe bếp tự hành

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã kiểm tra, nghiệm thu thực tế và nghe đại diện các tổ báo cáo kết quả nghiệm thu. Theo đó, Cục Quân nhu đã hoàn thành kế hoạch mua sắm 16 xe bếp tự hành năm 2025 với nhà thầu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu các cấp theo đúng quy định.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu kiểm tra bếp nấu trên xe bếp tự hành.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu kiểm tra tủ lạnh bảo quản thực phẩm trên xe bếp tự hành.

Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu) đã tổ chức giám định chất lượng, kết luận đạt yêu cầu theo quy định của hợp đồng và các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Cục Xe máy - Vận tải nghiệm thu và kết luận 16 xe bếp tự hành bảo đảm đúng thiết kế và tính năng chiến - kỹ thuật được phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện kết luận nghiệm thu.

Căn cứ kết quả nghiệm thu, Hội đồng cấp Tổng cục thống nhất nghiệm thu và đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu đề nghị đưa vào trang bị quân sự để cấp phát cho các đơn vị.

Hội đồng nghiệm thu xem video báo cáo kết quả nghiệm thu.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện yêu cầu Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật hoàn thiện văn bản, hồ sơ của Hội đồng, báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phê duyệt. Đối với Cục Quân nhu, quản lý chặt chẽ chất lượng, nhập kho trang bị 16 xe bếp tự hành, sẵn sàng cấp phát xe theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu; hoàn thiện các hồ sơ, chứng từ phục vụ kiểm tra, thanh quyết toán; phối hợp với đơn vị cung cấp hàng hóa thực hiện bảo hành các trang thiết bị, phương tiện, vật tư theo các điều khoản của hợp đồng.

Cùng với đó, Cục Quân nhu tổ chức huấn luyện, ôn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho kíp xe, thành thạo về thao tác vận hành, biết cách xử lý các tình huống phát sinh thông thường của xe và các trang thiết bị.