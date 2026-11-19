Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ tại TP Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án. Đại diện đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.

Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thực chất quá trình triển khai công tác thiết kế; mức độ hoàn thiện của hồ sơ, bản vẽ thiết kế; sự phù hợp giữa phương án thiết kế với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng công trình. Cùng với đó, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề còn tồn tại trong quá trình thiết kế, thẩm tra và những nội dung cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện.

Đại tá Phạm Văn Hiểu, Cục trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) phát biểu.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết nhu cầu chính đáng về nhà ở, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách, ổn định đời sống bộ đội. Do đó, công trình phải được đầu tư xây dựng bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, mỹ quan kiến trúc, công năng sử dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và điều kiện thực tế.

Đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán của dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thẩm tra để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, khắc phục triệt để những nội dung còn bất cập. Giao Cục Hậu cần-Kỹ thuật (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.