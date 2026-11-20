Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục HC-KT và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong Tổng cục và ngành HC-KT toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là các cuộc diễn tập. Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Tổng cục thành lập khung tham gia diễn tập PT-26 theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; chỉ đạo Lữ đoàn 649 (Cục Xe máy - Vận tải) diễn tập VT-26; tham gia hướng dẫn, chỉ đạo các cuộc diễn tập BĐ-26, PT-26, VK-26, TC-26.

Hội nghị cũng xác định yêu cầu huấn luyện, diễn tập đặt ra ngày càng cao, do đó, trong tổ chức chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ luôn phải chủ động lường trước các nguy cơ mất an toàn như: Bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật phương tiện trong hành quân cơ động; xử trí tình huống khi vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hư hỏng, gặp sự cố; xử lý đạn không nổ tại thao trường sau diễn tập theo quy trình, quy định...

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy tắc, hướng dẫn... của cấp trên về công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, đặc biệt là “Quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện HC, KT”. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Quang cảnh hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý, bảo đảm, khai thác, sử dụng VKTBKT và thực hiện nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn. Quản lý chặt chẽ sức khỏe bộ đội, không để quân nhân có biểu hiện bệnh lý chưa được kiểm soát tham gia huấn luyện, diễn tập hoặc thực hiện nhiệm vụ có cường độ hoạt động cao. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ chỉ huy các cấp, thường xuyên bám nắm bộ đội. Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kịp thời biểu dương cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.