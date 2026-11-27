Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về xây dựng Kế hoạch A, Bộ Tham mưu phối hợp với các cục chuyên ngành soạn thảo chỉ lệnh sơ bộ gửi các đơn vị trong toàn quân; đồng thời dự thảo kế hoạch và xin ý kiến các cơ quan, cục chuyên ngành của Tổng cục.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đối với nội dung xây dựng Kế hoạch B, Tổng cục đã ban hành công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch, kèm theo hướng dẫn của các cục chuyên ngành. Tổ soạn thảo đã tham mưu ban hành 9 văn bản chỉ đạo, triển khai xây dựng Kế hoạch B của Tổng cục; đôn đốc các cơ quan, cục chuyên ngành ban hành 22 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ cơ sở xây dựng các kế hoạch, nhất là trong điều kiện tổ chức, biên chế có sự thay đổi; đồng thời thống nhất một số nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu Bộ Tham mưu tiếp tục phát huy tốt vai trò cơ quan trung tâm trong xây dựng Kế hoạch A, Kế hoạch B của Tổng cục; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, cục chuyên ngành xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan, cục chuyên ngành phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch và văn bản hướng dẫn, bảo đảm chất lượng, đúng quy định.