Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra tiến độ xây dựng doanh trại, nhà ở công vụ

Tại khu vực phường Tùng Thiện, TP Hà Nội, đoàn công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng mặt bằng, phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án nhà ở công vụ. Dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở công vụ giai đoạn 2026-2030, dự kiến khởi công cuối năm 2026, hoàn thành cuối năm 2027, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, nhân viên các đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Đoàn công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng nhà ở công vụ.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện ghi nhận sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, yêu cầu các bên thống nhất nội dung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định, bảo đảm triển khai các bước đầu tư dự án kịp thời trong năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công các công trình doanh trại tại Trung tâm Huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu).

Kiểm tra tại Trung tâm huấn luyện 334, đoàn công tác ghi nhận các hạng mục công trình doanh trại đang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát; yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục phát huy năng lực, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời báo cáo, xử lý những vấn đề phát sinh. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các công trình doanh trại, phục vụ tốt nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo.