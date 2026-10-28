Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó tham mưu trưởng Tổng cục chủ trì hội nghị. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 56 điểm cầu các đơn vị với sự tham dự của gần 1.200 đại biểu.

Theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị nhằm cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên trong lộ trình chuyển đổi số của Tổng cục. Hội nghị giới thiệu các chuyên đề liên quan đến hành lang pháp lý an ninh dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (cơ hội đột phá và rủi ro tiềm ẩn) trong lộ trình chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng; đồng thời giới thiệu, hướng dẫn và khai thác sử dụng trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo văn phòng.

Những năm qua, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác chuyển đổi số và đạt được một số kết quả tích cực. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư đồng bộ; các nền tảng, phần mềm dùng chung Bộ Quốc phòng, như: Thư điện tử quân sự, hệ thông tin chỉ đạo điều hành, phần mềm quản lý văn bản và điều hành... được ứng dụng hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Tổng cục.

Các nền tảng dùng chung do Tổng cục triển khai bước đầu được ứng dụng trong toàn quân nhằm phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, việc chuyển nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số, họp trực tuyến và xử lý công việc trên môi trường số ngày càng phổ biến; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và cải cách hành chính quân sự trong Tổng cục. Riêng đối với nội dung ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được xác định lộ trình đến năm 2030 có 100% cơ quan, đơn vị trong Tổng cục sử dụng ít nhất một ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Việt khẳng định: Chuyển đổi số, công nghệ số mang lại nhiều cơ hội nhưng chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng mục đích, đúng cách và có trách nhiệm. Mỗi bước tiến trong chuyển đổi số phải gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Mỗi cán bộ phải chủ động học tập, làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị nghiên cứu chuyên đề về trí tuệ nhân tạo và lộ trình chuyển đổi số.

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của Tổng cục về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên phát huy trách nhiệm, đưa những kiến thức được giới thiệu tại hội nghị thành những hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.