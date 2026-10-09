Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Đổi mới nâng cao chất lượng thi đua ở các bệnh viện, nhà trường

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, nhà trường thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Khối thi đua 3 (Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) gồm các bệnh viện, nhà trường thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng, Phong trào Thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng bệnh viện, nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại các bệnh viện đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số gắn với xây dựng y đức cho đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao. Các bệnh viện đã khám trên 651.200 lượt bệnh nhân, thu dung điều trị hơn 75.600 bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 112%; thực hiện hiệu quả công tác quân y cho các vùng biển, đảo và nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đối với các nhà trường, phong trào thi đua tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Các nhà trường tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng nhà trường thông minh. 100% học viên ra trường nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với đó, các nhà trường, bệnh viện duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, an toàn.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2027, các bệnh viện, nhà trường tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới tư duy trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, Phong trào Thi đua Quyết thắng, chọn khâu đột phá then chốt, tạo sản phẩm, kết quả mới, tạo chuyển biến nổi bật của đơn vị, khắc phục tốt những hạn chế, chống hình thức. Đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phải bảo đảm khen thưởng thực chất, đúng người, đúng việc gắn với đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng điển hình, qua đó đưa Phong trào Thi đua Quyết thắng thực sự trở thành động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2027.