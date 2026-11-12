Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hậu cần, kỹ thuật

Dự hội thảo có Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiên, Phó giám đốc Học viện Hậu cần; Thiếu tướng, PGS, TS Mai Quang Huy, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự; Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó giám đốc Học viện Quân y cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hậu cần, kỹ thuật trong toàn quân và một số chuyên gia, nhà khoa học.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến trao đổi đã bổ sung luận cứ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn đánh giá cao chất lượng các tham luận, khẳng định những luận cứ khoa học và thực tiễn được trao đổi tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Tổng cục nghiên cứu, xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo triển khai trong toàn quân. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ sinh thái số ngành Hậu cần, Kỹ thuật theo hướng thống nhất, đồng bộ, liên thông; xác định rõ các khâu đột phá, chú trọng chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Trung tướng, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tham luận tại hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiên, Phó giám đốc Học viện Hậu cần phát biểu tham luận tại hội thảo.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phải được xác định là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt quá trình xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu và vận hành các hệ thống, trong đó đặc biệt coi trọng bảo vệ dữ liệu quân sự ngay từ khâu thiết kế. Các học viện, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, gắn kiến thức chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật với công nghệ số và yêu cầu thực tiễn đơn vị.

Giao diện hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học quân sự, hậu cần - kỹ thuật quân sự.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, cơ quan thường trực tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Tổng cục và báo cáo cấp trên xem xét, quyết định đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu, sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng; tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả trước khi triển khai nhân rộng.

Tại hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học quân sự, hậu cần và kỹ thuật quân sự trên thư viện số của Tổng cục, phục vụ khai thác, sử dụng chung trong Bộ Quốc phòng. Với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, được cập nhật, bổ sung hằng tháng, hệ thống góp phần đáp ứng nhu cầu tra cứu, cập nhật tri thức, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và đào tạo trong toàn quân.