Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Công bố quyết định giải thể Kho KV2

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP; Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí…

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Cục Quân khí và Nhà máy Z113 đã làm tốt công tác bàn giao. Đặc biệt, Cục Quân khí đã làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết tốt công tác chính sách cho người lao động chuyển về các đơn vị trong và ngoài Tổng cục. Qua nắm bắt tình hình, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều xác định tốt tư tưởng, đồng tình với quyết định sắp xếp, điều động của Cục Quân khí, Tổng cục HC-KT và Bộ Quốc phòng...

Thủ trưởng Tổng cục HC-KT và thủ trưởng Tổng cục CNQP ký bàn giao đất quốc phòng, cơ sở hạ tầng gắn liền với đất của Kho KV2 cho Nhà máy Z113.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn biểu dương công tác chuẩn bị của Cục Quân khí, Nhà máy Z113 và các cơ quan đã thực hiện tốt các nội dung trong quá trình giải thể Kho KV2 và điều chuyển đất quốc phòng, cơ sở hạ tầng gắn liền với đất của Kho KV2 cho Nhà máy Z113.

Hoàn thành ký bàn giao đất quốc phòng, cơ sở hạ tầng gắn liền với đất của Kho KV2 cho Nhà máy Z113.

Đồng thời, yêu cầu sau khi bàn giao xong, Cục Quân khí thực hiện các nội dung tiếp theo như đã thống nhất với Nhà máy Z113; tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động; nắm danh sách cán bộ, nhân viên Kho KV2 đã nghỉ hưu để thực hiện các chế độ chính sách. Thực hiện tốt việc lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, thu hồi con dấu của Kho KV2 về Cục Quân khí theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tổng hợp báo cáo kết quả giải thể Kho KV2 về Tổng cục HC-KT theo quy định. Nhà máy Z113 tiếp tục phối hợp với Cục Quân khí để giải quyết các nội dung còn tồn đọng hoặc phát sinh sau bàn giao có liên quan đến Cục Quân khí...