Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ động chuẩn bị diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, các cơ quan, cục chuyên ngành của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các đơn vị tham gia diễn tập. Cục Quân y phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các văn kiện diễn tập, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng quân y trong diễn tập.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, cục chuyên ngành báo cáo kết quả chuẩn bị và đề xuất những nội dung cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác hậu cần, kỹ thuật cho các đơn vị trong diễn tập.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu Bộ Tham mưu, các cục chuyên ngành, các bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xây dựng kế hoạch cụ thể, nắm chắc các mốc thời gian và nhiệm vụ được giao.

Cục Quân y chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, diễn tập theo kế hoạch; bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị, vật tư y tế cho lực lượng Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia theo kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.

Cục Xe máy - Vận tải chủ động làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe - máy, trang bị tham gia luyện tập, diễn tập; tổ chức vận chuyển lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn.

Các cục chuyên ngành: Quân nhu, Xăng dầu, Doanh trại theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo, bảo đảm cho các lực lượng tham gia diễn tập theo Chỉ thị của Bộ trưởng và Ban chỉ đạo diễn tập.