Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật bồi dưỡng báo cáo viên

Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Tổng cục.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Vũ Duy Thành, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực nổi bật trong thời gian gần đây; tác động và chủ trương, chính sách của Việt Nam”. Nội dung chuyên đề tập trung cung cấp thông tin về những diễn biến chính trị, thời sự quốc tế, khu vực; những tác động và chủ trương, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tiến sĩ Vũ Duy Thành, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên cơ sở nội dung thông tin tại hội nghị, Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật định hướng một số nội dung tuyên truyền trong quý IV năm 2026. Trong đó, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; các hoạt động kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về tình hình chính trị, thời sự quốc tế, khu vực; định hướng công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và năng lực tham mưu, tổ chức tuyên truyền của đội ngũ cán bộ chủ trì, báo cáo viên các cấp. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên chủ động nắm tình hình, thống nhất nhận thức, định hướng tư tưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.