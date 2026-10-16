Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật bế mạc Hội thi chỉ huy trưởng, chính ủy cấp sư, lữ, trung đoàn

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Sau hơn 2 ngày diễn ra sôi nổi, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, hội thi đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch. Theo đánh giá của ban giám khảo, đối với nội dung thi viết thu hoạch, các cán bộ dự thi có sự nghiên cứu, chuẩn bị nghiêm túc, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Nhiều bài thi chất lượng tốt, đánh giá đúng thực trạng, biện pháp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nhận thức sâu sắc mối quan hệ giữa giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn...

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu chỉ đạo.

Các thí sinh ôn luyện và nhận thức tốt trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính... Hầu hết đều thực hành tốt, đủ nội dung động tác điều lệnh đội ngũ, chào cờ, duyệt đội ngũ; hô khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát; phân tích khẩu lệnh đầy đủ; kết hợp được giữa hô khẩu lệnh và làm tổng hợp động tác; nhiều đồng chí thể hiện tốt phương pháp của từng bước.

Đối với nội dung thi thông báo chính trị, thời sự, các thí sinh đã gắn thông tin với phân tích, đánh giá và định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động... Đồng thời có sự chọn lọc thông tin, khai thác dẫn chứng, liên hệ thực tiễn và làm rõ những vấn đề cán bộ, chiến sĩ quan tâm.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn trao Cờ thưởng của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi.

Các thí sinh chuẩn bị tốt về văn kiện, đầu bài phục vụ thi thực hành chuyển trạng thái SSCĐ; nắm chắc các bước chuyển trạng thái SSCĐ. Hành động của chỉ huy trưởng, chính ủy (chính trị viên), bí thư đảng ủy có phương pháp tác phong tốt. Phương pháp điều hành khoa học; đánh giá tình hình, xác định nhiệm vụ, phân công, giao nhiệm vụ, dự thảo nghị quyết lãnh đạo, gợi ý thảo luận và điều hành khá tốt.

Kết quả, 100% cán bộ tham gia thi đạt khá, giỏi; trong đó 57 đồng chí đạt loại giỏi và 41 đồng chí đạt loại khá. Nhiều tập thể có thành tích tiêu biểu, như: Lữ đoàn 971, Lữ đoàn 649 (Cục Xe máy-Vận tải); Trung tâm Huấn luyện 334 (Bộ Tham mưu)...

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn khẳng định, hội thi phản ánh trung thực, khách quan kết quả rèn luyện của đội ngũ cán bộ chủ trì các đơn vị; làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, hạt nhân nòng cốt ở các đơn vị cơ sở.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu và Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao khen thưởng tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn yêu cầu sau hội thi, các cán bộ dự thi tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, kiến thức toàn diện. Tham mưu, đề xuất, xác định nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cập nhật những kiến thức mới, những kiến thức thực tiễn sát với quá trình lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị.