Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy hiện là Phó trưởng Ban liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí cùng đồng đội điều khiển những chiếc xe tải nặng, vượt qua mưa bom, bão đạn, vận chuyển hàng hóa, vũ khí, trang bị chi viện chiến trường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Gia đình đồng chí có khó khăn về nhà ở.

Đại tá Nguyễn Mạnh Huân phát biểu tại buổi bàn giao “Nhà Đại đoàn kết”.

Qua khảo sát thực tế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy 80 triệu đồng xây dựng nhà ở. Sau 6 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 34m² hoàn thành. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng cục, công trình còn nhận được sự đóng góp ngày công của các đoàn thể địa phương và ủng hộ kinh phí của gia đình, họ hàng, nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Nguyễn Mạnh Huân trao quà của Cục Xe máy - Vận tải tặng gia đình đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy.

Thủ trưởng Cục Xe máy - Vận tải cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các nữ lái xe Trường Sơn thăm ngôi nhà mới của gia đình đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Đại tá Nguyễn Mạnh Huân chúc mừng gia đình đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy có ngôi nhà mới khang trang; đồng thời khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” tặng các cựu quân nhân Đại đội nữ lái xe Trường Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở là hoạt động thiết thực trong công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Cục Xe máy - Vận tải; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đối với những người có công với cách mạng; góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”...