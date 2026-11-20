Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 29 điểm cầu trong Tổng cục, với sự tham dự của hơn 680 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chuyên trách thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn trong nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); huấn luyện, diễn tập; phòng chống cháy, nổ; an toàn giao thông, an toàn thông tin, an ninh mạng.

Tổng cục đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị về công tác bảo đảm an toàn; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trong sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm, hầu hết các dây chuyền, trang thiết bị đã được xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo kỹ thuật an toàn, phòng, chống cháy nổ; thực hiện đúng quy định về trang bị, sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động. Công tác đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập được thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, làm rõ những bài học kinh nghiệm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo đảm an toàn trong Tổng cục.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Tổng cục.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết nhấn mạnh: Bảo đảm an toàn, nhất là trong sản xuất, nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm VKTBKT, huấn luyện, phòng, chống cháy nổ là một trong những yêu cầu tiên quyết đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục. Yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định, văn bản quy phạm pháp luật về các mặt công tác bảo đảm an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng VKTBKT trong thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm, huấn luyện, diễn tập, siết chặt kỷ luật công nghệ. Rà soát các quy định liên quan, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn trong các khâu sản xuất, nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm sản phẩm… Chú trọng kiện toàn đội ngũ; làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết cũng lưu ý các cơ quan chức năng của Tổng cục nghiên cứu phương án, báo cáo Thường vụ Đảng ủy Tổng cục tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất…