Tổng cục Chính trị tập huấn nghiệp vụ truyền thông về môi trường, biến đổi khí hậu năm 2026

Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 871 và Cục Chính trị (Tổng cục Chính trị); Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng); Cục Môi trường, Cục Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga...

Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 13 đến 15-10, với sự tham gia của 91 cán bộ làm công tác tuyên huấn, khoa học và bảo vệ môi trường tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu 8 nhóm nội dung, tập trung vào tình hình môi trường, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học, dioxin sau chiến tranh.

Chương trình còn trang bị kiến thức về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ môi trường; bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng chụp ảnh báo chí, làm phóng sự truyền hình và thực hành viết tin, bài về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường... nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm tổ chức công tác truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Trung Đắc nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường vừa là yêu cầu phát triển bền vững, vừa gắn trực tiếp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong bối cảnh thiên tai cực đoan, ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên và các nguy cơ an ninh phi truyền thống ngày càng tác động rõ rệt đến sức khỏe bộ đội, doanh trại, công trình quốc phòng, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và đời sống nhân dân, toàn quân cần chủ động hơn trong phòng ngừa, ứng phó. Trong đó, công tác truyền thông, giáo dục phải đi trước, góp phần tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức đến hành động. Công tác truyền thông không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ trương, chính sách mà quan trọng hơn, còn giúp mỗi người hiểu rõ trách nhiệm, nắm vững cách làm và tự giác thực hiện trong công việc hằng ngày. Cần chuyển từ vận động chung sang phân công trách nhiệm cụ thể, từ triển khai theo phong trào sang duy trì nền nếp thường xuyên.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị yêu cầu các báo cáo viên chú trọng cập nhật những kiến thức, quy định mới, tăng cường trao đổi tình huống, kinh nghiệm thực tiễn; các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông; kết hợp truyền thông trực tiếp với truyền thông số, bảo đảm nội dung chính xác, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật, an toàn thông tin.

Ngay sau lễ khai mạc, PGS, TS Nguyễn Xuân Hải, Phó cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giới thiệu với các học viên chuyên đề "Tổng quan về môi trường, ô nhiễm môi trường ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới".