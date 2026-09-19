Tổng Cọt phát huy sức mạnh đoàn kết, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Xã Tổng Cọt có 28,2 km đường biên giới với 20 xóm, trong đó có 8 xóm giáp biên, 34 cột mốc. Ủy ban MTTQ xã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lồng ghép các văn bản pháp luật về biên giới với thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu bằng nhiều hình thức đến người dân. Nhờ tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị giúp Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Hằng năm, MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể phối hợp với Đồn Biên phòng Tổng Cọt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội “Biên phòng toàn dân”, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” lồng ghép khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và các hộ gia đình, tập thể trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình: “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Tổ tự quản an ninh trật tự xóm”, phòng, chống các thủ đoạn truyền đạo trái pháp luật; vận động bà con nhân dân qua lại biên giới chấp hành tốt quy chế biên giới.

Là người tích cực trong việc phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tổng Cọt tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, ông Sầm Văn Rióng, Bí thư Chi bộ, người có uy tín xóm Kéo Sỹ cho biết: Hằng tháng, tôi cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng kiểm tra, phát quang đường biên, cột mốc. Vận động người dân cung cấp những nguồn tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ an ninh trật tự vùng biên.

Ủy ban MTTQ xã Tổng Cọt phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đến nay, 100% khu dân cư giáp biên tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, cột mốc và thành lập đội tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới... Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã phối hợp tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các văn bản pháp luật cho 350 lượt người; tổ chức 4 lần tuần tra, phát quang, bảo vệ đường biên, cột mốc với hơn 200 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể xã, xóm phối hợp tổ chức tốt các buổi hòa giải, giải quyết mâu thuẫn giữa các gia đình, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tổng Cọt Đàm Anh Trình cho biết: MTTQ xã tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Tổng Cọt tập huấn nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc. Gắn phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, lan tỏa tinh thần tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong mọi tầng lớp nhân dân.