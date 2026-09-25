Tổng công ty Xăng dầu Quân đội diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở 'TD-26'

Tham dự diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Đại tá Nguyễn Trọng Úy, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội; Đại tá Ngô Mạnh Linh, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; đại biểu Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), các cơ quan, đơn vị Quân đội tại Đà Nẵng. Đơn vị thực binh diễn tập là Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2.

Các đại biểu dự theo dõi diễn tập.

Tình huống diễn tập: Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở, làm bể chứa xăng dầu số 1 hư hỏng, xuất hiện vết nứt và rò rỉ khoảng 18m3 dầu DO tràn ra môi trường.

Sau khi phát hiện sự cố tràn dầu, các lực lượng ứng trực đã khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng, chống nguy cơ cháy nổ; cô lập nguồn tràn dầu; Sở chỉ huy hiện trường phối hợp, hiệp đồng ứng phó sự cố tràn dầu. Tại khu vực ao đầm và ven bờ vịnh, các lực lượng triển khai phao quây, tấm thấm hút dầu, thiết bị chuyên dụng bơm hút, thu gom dầu tràn đưa về khu xử lý và làm sạch môi trường.

Đại tá Nguyễn Trọng Úy, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội phát biểu.

Khi xảy ra tình huống cháy trong quá trình thu gom dầu tràn tại ven bờ vịnh, các lực lượng đã kịp thời sử dụng phương tiện chuyên dụng chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

Cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở “TD-26” của Tổng công ty Xăng dầu Quân đội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, phương tiện kỹ thuật. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho từng lực lượng, bảo đảm an toàn kinh doanh xăng dầu; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với các lực lượng chức năng địa phương, chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường biển.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc diễn tập:

Các lực lượng triển khai phao quây cô lập dầu tràn tại khu vực ao đầm.

Các lực lượng triển khai phao quây cô lập, thu gom dầu tràn trên biển.

Các lực lượng xử lý tình huống cháy trong quá trình thu gom dầu tràn tại ven bờ vịnh.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học) xử lý, làm sạch môi trường sau sự cố tràn dầu.

Lãnh đạo Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trao thưởng Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2.